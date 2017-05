Cameroun : poursuite de la répression contre la chaîne panafricaniste Afrique média (Cameroon Voice)

Le président du Conseil national de la communication (Cnc) a écrit au président du Syndicat des télédistributeurs par câble du Cameroun pour demander le retrait de la chaîne panafricaine de son bouquet.

Le président du Conseil national de la communication a encore des griefs contre la télévision Afrique média. Peter Essoka accuse de nouveau la chaîne que dirige Justin Blaise Tagouh de dérives. Dans une correspondance adressée au président du Syndicat des Télédistributeurs par câble du Cameroun (Synatecc), il accuse Afrique Media de diffuser « des propos portant atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelles ». Raison pour laquelle il demande au destinataire du courrier de « retirer sans délai » Afrique Média de son bouquet en application de la décision du04 juin 2015 qui suspend Afrique Media « pour fautes éthiques et déontologiques en matière de communication sociale ».

Peter Essoka appuie son argumentaire par des extraits de propos tenus par les panélistes d'Afrique Média. Les sujets ont un rapport avec la crise anglophone et l'avenir du Franc CFA. Ces propos ont été tenus les 6 et 26 mars 2017.