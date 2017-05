Cameroun/catastrophe ferroviaire: première audience dans le procès visant Bolloré (AFP)

Le procès de la catastrophe ferroviaire d'Eseka en octobre dernier visant notamment une filiale du groupe français Bolloré ainsi que le PDG du groupe Bolloré, s'est ouvert mercredi à Douala, a appris l'AFP auprès d'un des avocats des plaignants.

La procédure vise la compagnie ferroviaire Camrail, filiale du groupe Bolloré, et le directeur général de cette compagnie, ainsi que le PDG du groupe Bolloré, Vincent Bolloré, et le directeur général de Bolloré Transport et Logistics, Cyrille Bolloré, suite à la plainte de deux familles de disparus...

Lire la suite