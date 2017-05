[Carte actualisée] Situation militaire dans la campagne de Raqqa au 11 mai 2017 (Southfront)

Situation militaire dans la campagne de Raqqa au 11 mai 2017 (carte syrienne actualisée) Article originel : Military Situation In Raqqah Countryside On May 11, 2017 (Syria Map Update) South Front Traduction SLT

Les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis (FDS) ont libéré la ville de Tabqah, le barrage de Tabqah et les villages d'Al-Jalai et Mayselum.



Avec ces avancées et l'annonce récente que les Etats-Unis vont fournir des armes aux factions kurdes au sein des FDS, la force soutenue par les États-Unis aura assez de capacités pour continuer son avance dans la campagne de Raqqa et ensuite isoler la capitale auto-proclamée de l'Etat islamique.



Alors, le FDS commencera ses préparatifs pour une attaque directe de la ville.