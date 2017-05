Carte de la situation militaire à l'est de la campagne d'Homs après l'avancée des forces gouvernementales syriennes (Southfront)

Carte de la situation militaire à l'est de la campagne d'Homs après l'avancée des forces gouvernementales Article originel : Map Of Military Situation In Eastern Homs Countryside After Government Forces Advance South front

Les forces gouvernementales syriennes ont repris la montagne de Tafhah située à 20km au nord-ouest de la base aérienne de Tiyas détenue par les terroristes de l'Etat islamique (EI) dans la province de Homs. L'avancée a été annoncée par le ministère de la défense nationale syrien plus tôt aujourd'hui.



Ainsi, l'Armée arabe syrienne (AAS) et les forces de défense nationales (FDN) se sont déployées plus près du village de Manukh situé le long de la route menant vers la ville du nord-est situé à Al-Salamiyah dans la ville de Homs.



Avec cette avancée, l'AAS et le FDN augmentent la pression sur les terroristes de l'EI au sud de Jubb Al-Jarrah pour reprendre toute la zone détenue par l'EI qui est sous le siège des forces gouvernementales au nord, au sud et à l'ouest.