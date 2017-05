Ce soir sur France 3, "Ainsi soit Macron", un reportage apologétique à la gloire de Macron.

Suite à la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, France 3 bouleverse ses programmes lundi 8 mai à partir de 20h55, pour proposer le documentaire de Pierre Hurel : "Ainsi soit Macron", suivi d'un débat animé par Carole Gaessler : "Emmanuel Macron Président. Et maintenant ?".



Une soirée apologétique à la gloire de Macron consacrée par France TV, de bonne guerre au lendemain d'une élection mais l'absence de réelle critique (hormis le trouble fête Gérard Miller) et l'encensement permanent de l'homme Macron semble annoncer un certain parti pris de la part d'un média d'Etat.

A suivre...