Chantage à l’antisémitisme : de l’intérêt de ne pas se laisser faire… Les diffamateurs de Mélenchon condamnés (Pour La Palestine)

Le chantage à l’accusation d’antisémitisme et devenu tellement banal et a été utilisé de manière si grossièrement stupide tant et tant de fois et depuis si longtemps par les adorateurs inconditionnels de la politique israélienne (les seuls qu’Israël et son gouvernement supportent plus ou moins bien) qu’on pourrait croire que cette arme éculée tombe en désuétude. Il n’en est rien, hélas.

Le 11 juin 2012, Nathalie Kosciusko-Morizet (dite “NKM”) avait accusé, sur France 2, Jean-Luc Mélenchon d’accueillir « sur son site, des gens qui font profession d’antisémitisme ». Alain Juppé et Jean-François Copé, appartenant comme elle au parti “Les Républicains”, avaient dans les jours qui suivirent repris à leur compte (sous des formes un peu différentes) cette accusation. Il s’agissait de la reproduction sur le site de Mélenchon de déclarations du compositeur grec Mikis Theodorakis… concernant l’austérité mortifère imposée à son pays par l’U.E.

Mais voilà, Mikis Théodorakis avait été accusé neuf ans plus tôt d’avoir tenu des propos antisémites, et dès lors qu’importe son passé de résistant à la dictature fasciste dans son pays, qu’importe son œuvre immense, qu’importe qu’il ait été honoré du titre de docteur honoris causa par des universités du monde entier, qu’importe même qu’il ait reçu les insignes de Commandeur de la Légion d’honneur des mains du ministre français Renaud Donnedieu de Vabres (UMP) en 2007 à l’ambassade de France à Athènes… Mikis Théodorakis est devenu, aux yeux des vertueux NKM, Jupé et Copé et de leurs semblables, absolument infréquentable, puisqu’en agitant son nom on peut espérer s’attirer les bonnes grâces de l’électorat juif en France. On ignore jusqu’ici si la malédiction visant Théodorakis sera étendue à ses descendants jusqu’à le neuvième génération ou jusqu’à la douzième. Le CRIF ne s’est pas encore prononcé.

Mélenchon n’est pas du genre à se laisser insulter sans réagir et il avait déposé plainte. En première instance, les trois politiciens de droite avaient été condamnés chacun à une amende de 1.000 euros avec sursis. Ils avaient fait appel.

La cour d’appel de Paris a relaxé mercredi dernier Jean-François Copé, qui avait eu la prudence de tourner ses phrases de manière à salir Mélenchon mais tout en pouvant le nier (il n’avait pas accusé Mélenchon d’être antisémite mais “d’avoir des copains antisémites”, nuance !), mais elle a confirmé la condamnation de Nathalie Kosciusko-Morizet et celle d’Alain Juppé.

Jean-Luc Mélenchon avait préféré, à l’époque, nier avoir eu connaissance des déclarations faites par Mikis Theodorakis en 2003. Heureusement, le compositeur grec (âgé de 91 ans aujourd’hui) n’avait besoin de personne pour se défendre, et il avait répliqué dans L’Humanité en juin 2012 (extraits), sans bien entendu parvenir à faire taire complètement ses détracteurs :