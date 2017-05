Chronologie : les dates clés de l’Histoire de l’esclavage pratiqué par la France (JAI)

À l'occasion de la Journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition, fixée par la France le 10 mai, Jeune Afrique revient sur les principaux événements qui ont rythmé quatre siècles d'un système aussi barbare qu'organisé.

12 à 18 millions. C’est le nombre estimé d’Africains déportés depuis l’Afrique Subsaharienne vers les Amériques, entre le milieu du 17ème siècle et les années 1850. Si la pratique de l’esclavage n’est pas apparue avec les Européens, ce sont bien eux qui ont initié et organisé la traite transatlantique jusqu’à étendre le commerce des humains à des régions d’Afrique dont il était absent.

Basé sur une idéologie éminemment raciste, le système esclavagiste est avant tout un commerce extrêmement lucratif, tant pour les négriers que pour l’État. Entre révoltes et répressions, avancées et retours en arrière, nous vous proposons une chronologie (non exhaustive) de l’histoire de l’esclavage et de son abolition en France...

