Comment les bases militaires US soutiennent les dictateurs, les autocrates et les régimes militaires (Huffington Post)

... Pour assurer son accès de l'Amérique Centrale à l'Afrique, de l'Asie au Moyen-Orient, les officiels étatsuniens ont à plusieurs reprises collaboré avec des régimes antidémocratiques et des armées impliquées dans la torture, le meurtre, la suppression des droits démocratiques, l'oppression systématique des femmes et des minorités et de nombreux autres violations des droits de l'homme. Oubliez les invitations récentes de la Maison Blanche et les compliments publics de Trump. Pendant presque un siècle, les États-Unis ont investi des dizaines de milliards de dollars dans le maintien de bases et de troupes dans de tels états répressifs...



Source :

- Huffington Post How U.S. Military Bases Back Dictators, Autocrats, And Military Regimes