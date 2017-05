Jugez-vous-même : de très nombreux Présidents d’Université ont carrément écrit dans le cadre de leurs fonctions à tous leurs étudiants pour leur enjoindre de ne pas voter Le Pen, voire carrément de voter Macron !

J’en ai trouvé quelques uns, mais comme c’est vraiment important, j’ai besoin de vous.

J’ai donc décidé de créer le prix “JEAN MOULINET”, pour tous ces résistants européistes, mi-Jean Moulin, mi-Jean Monnet.

Car outre la destruction de la déontologie la plus élémentaire en Démocratie, le plus intéressant est leur argumentaire (Merci de bien vouloir éloigner François Asselineau de ce billet… ).

Je vous propose donc de m’aider à recenser en commentaire (en postant un lien) ou par le formulaire contact (si vous l’avez reçu vous-même) les Interventions de Présidents que j’aurais loupées, et que vous pourriez avoir vues ou trouvées sur internet.

Je compte sur vous – c’est historique

Tout est parti de la Conférence des Présidents d’Université qui a rédigé ce communiqué de presse (archive – les sources sont sauvegardées sur archive.is) :

Bon, ne parlons pas de racisme ethnique ou religieux, parlons de la “sortie de l’UE” – “inacceptable” !

Et la “police des idées” : c’est mal, hein ? VIVE LA TOLÉRANCE !

Car si demain le Président de l’Université de Marignane écrivait aux étudiants pour les appeler à voter Le Pen, la CPU ne dirait rien j’imagine…

Ceci a donc logiquement libéré la parole (bel exemple d’ailleurs) et la plupart se sont engouffrés dans la brèche morale. J’en suis à

Universités de Alsace, Angers, Bordeaux, Bourgogne, Bretagne Loire, Bretagne Sud, Cergy, Lille, Nanterre, Paris I Sorbonne, Paris V Descartes, Picardie, Poitiers ;

ESSEC, ENS, ENSAM, INSA, Polytechnique.

Commençons donc par le tour de France des “huiteuristes du 7 mai” par Poitiers, avec le Président Yves Jean (source) :

À Cergy-Pontoise, le Président François Germinet (Source) :

À coté, à l’ESSEC (source) :

C’est sûr que les étudiants qui votent Le Pen, ils n’aiment pas leur pays…

Le Directeur de l’ENSAM :

Chers étudiants, chers personnels, Dimanche, notre pays est appelé à s’exprimer lors d’élections qui génèrent de grands débats compte-tenu des choix proposés aux citoyens. Je ne souhaite pas abuser de ma position ni de ma capacité à vous écrire tous pour orienter votre choix. Je souhaite juste vous rappeler ce que représente notre appartenance à l’institution « Arts et Métiers » et la conduite qu’elle nous impose. Notre établissement est une école publique porteuse de valeurs républicaines. Nous défendons l’enseignement pour tous et l’ascension sociale par l’éducation. Nous prônons une société savante et apprenante qui progresse par la création et la transmission de savoirs, par la recherche et par l’innovation. Nous soutenons la coopération internationale et nous nous nourrissons de la diversité culturelle. Nous, membres de cette institution publique, n’avons donc pas le droit de ne pas participer à la vie publique ! Ne pas nous exprimer n’est pas digne des valeurs que nous portons. S’abstenir ou voter blanc ne représente pas qui nous sommes ! Nous devons prendre parti, faire des choix et assumer ceux de la société afin de continuer notre action. Je vous invite donc à vous exprimer clairement dimanche, pour porter les valeurs républicaines qui nous unissent aux seins des Arts et Métiers et qui permettront à notre établissement de continuer longtemps ses missions au service de la société. Avec tout mon attachement à nos valeurs,

—————————————–

Pr. Laurent CHAMPANEY

Directeur Général (Président)

À l’Université Bretagne Sud, le Président Jean Peeters (source)

À l’Université Paris V Descartes, le Président Frédéric Dardel (source) :

Je me demande pourquoi, faute de places, il veut tirer les étudiants au sort, quand il suffit de donner la priorité à ceux qui auront voté Macron…

À l’Université de Bourgogne, le Président Alain Bonnin (source)

Le Président de l’Université de Picardie (source et élection) :

et la “top réponse” d’un étudiant :

Service minimum apparemment à Lille :

Polytechnique – plus sobre (Source)

“La France DOIT renforcer la Construction européenne”, compris ?!

Le Directeur de l’École Normale Supérieure Marc Mezard (source) :

Encore un castor quinquennal

Le Président de l’Université Bretagne Loire Pascal Olivard (source – je le sens bien comme vainqueur lui) :

Les Présidents d’Universités alsaciennes Michel Deneken et Christine Gangloff-Ziegler (source) :

Université de Toulouse – avec la liste de l’équipe :

Président de l’Université de Versailles :

Le Président de l’Université de Paris-Est :

L’Université du Maine :

Mention spéciale à Emmanuel Tibloux, pour les écoles supérieures d’art :

Le Président Jean-François Balaudé et le CA de l’Université de Nanterre (source) :

Le Président de l”Université d’Angers Christian Roblédo (source) :

Le Président de la Sorbonne et son CA :

Les Directeurs des INSA (source) :

Le Président de l’Université de Bordeaux Manuel Tunon de Lara (source) :

Le dernier paragraphe est contradictoire #EspritCritique

Après, n’ayez pas peur, dès dimanche soir, ils se recoucheront tous, jusqu’au prochain barrage à faire. #LesCastors

KIKI C’EST QUI A ÉTÉ UN BON PRÉSIDENT D’UNIVERSITÉ ?

Réactions et témoignages d’étudiants bienvenus !

P.S. Je vous mets un Bonus. À Montpellier, des enseignants ont lancé un appel public à la “Résistance en votant Macron” – à priori non destiné aux étudiants (source) :

Jusque là, ça pose quand même de sérieuses questions, mais pourquoi pas.

Mais le plus fort, est que cette pétition a été envoyée par le Président aux Enseignants :

OK. Donc ton patron te demande si tu est d’accord pour signer une pétition qu’il t’envoie contre le FN et le racisme, et, si oui, on publiera ton nom…

Mais comment refuser ?? C’est beau les gens qui luttent contre le totalitarisme et le non-respect de la liberté d’opinion, non ?

Pas grave :

Question de partiel : “Expliquez comment un parti politique ‘ennemi de la République’ peut se présenter aux élections…”

P.P.S D’autres Bonus. Des maires qui écrivent à leurs administrés, certains envoyés par la Poste à leur domicile sur en-tête de la mairie :

Mais mentions spéciale… à l’ordre de Médecins :

Et terminons par… l’Académie des Sciences, et sa défense du “projet européen” et “de la compétitivité de l’économie” :