Côte d’Ivoire : 4 morts dans des affrontements à Bouaké entre démobilisés et policiers (AFP)

Quatre ex-rebelles démobilisés ont été tués et au moins une quinzaine blessés mardi lors de la dispersion de leur attroupement par les forces de sécurité à Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire et épicentre des mutineries de soldats en janvier et mai. Le ministère de l'Intérieur a rejeté la responsabilité sur les démobilisés, affirmant que ces décès étaient dus à l'explosion d'une grenade dégoupillée par des manifestants.

Trois ex-rebelles démobilisés ont été tués et au moins une dizaine blessés ce 23 mai lors de la dispersion de leur attroupement par les forces de sécurité à Bouaké, deuxième ville de Côte d’Ivoire et épicentre des mutineries de soldats en janvier et mai. Leurs corps ensanglantés ont été amenés au Centre hospitalier universitaire de Bouaké peu après l’assaut des forces de police qui ont dispersé vers 7 heures les manifestants bloquant depuis la veille l’entrée sud de la ville...

