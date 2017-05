D'Obama à Macron, passages obligés de la photo cool. (Arrêt sur images)

L'un est ancien président des États-Unis, l'autre vient d'être élu en France. Barack Obama et Emmanuel Macron n'ont, a priori, pas grand chose en commun. Mais sur leurs photos, tous deux apparaissent "cool" et "sympa". Avec épouse, seul face à un miroir, les pieds sur la table, ou devant une tireuse à bière, les clichés des deux hommes politiques semblent se faire écho, malgré les années et les kilomètres. Dessinant, en creux, la posture du politique "cool".

Il est de dos, dans la cour Napoléon du Louvre, face à la pyramide de verre et de métal commandée 33 ans plus tôt par François Miterrand. Emmanuel Macron vient d'être élu président de la République, et voilà qu'il produit déjà sa première photo-symbole, prête à être exportée aux quatre coins du monde. La photo est signée Soazig de la Moissonière, photographe free lance qui a Macron dans le viseur depuis septembre 2016, après avoir réalisé une série de portraits de "marcheurs" dès le mois de mai. Avant Macron, elle avait suivi François Bayrou. L'affiche de campagne du candidat centriste en 2012, c'était elle.

La photographe, dont le travail a été publié dans Le Point, Le Figaro, Paris Match, Le Monde, Les Inrocks ou Le Parisien. a publié plusieurs dizaines de photos de Macron sur son site. On y découvre un candidat détendu, souriant, souvent les yeux rivés sur son téléphone portable, proche de l'homme politique "sympa" que donnait aussi à voirle documentaire diffusé lundi 8 mai sur TF1, Les Coulisses d'une victoire.



Proche aussi d'un certain Barack Obama, shooté plus de deux millions de fois en huit années de pouvoir par Pete Souza, photographe en chef de la Maison-Blanche au cours des mandats de Reagan et Obama. Obama/Macron, même combat devant l'appareil ? Petite sélection (cliquez n'importe où dans l'image pour jouer au jeu des 7 différences entre Obama et Macron)...



Lire la suite