Damas demande à l'ONU d'intervenir contre les massacres commis par la coalition US en Syrie (Press TV)

La diplomatie syrienne demande à l'ONU et au Conseil de sécurité qu'ils mettent fin aux opérations de la coalition américaine.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a adressé samedi soir deux lettres à l'adresse du secrétaire général de l'ONU et du président du Conseil de sécurité dans lesquelles il a vivement condamné le bombardement de la ville d'al-Mayadin dans le sud-est de Deir ez-Zor, qui a fait 35 tués et des dizaines de blessés, et demandé qu'on mette un terme aux opérations de la coalition illégale américaine et au massacre des civils .

"C'est une nouvelle violation, comme les autres violations déjà faites par une coalition illégale qui prétend lutter contre le terrorisme, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la Syrie", a noté la diplomatie syrienne dans ces lettres rappelant que toutes les attaques de cette coalition n'avaient rien apporté jusqu'à présent que le chaos et la destruction à la Syrie; elles étaient plutôt en faveur des groupes terroristes entre autres Daech et le Front al-Nosra.

"Les opérations de cette coalition contredisent les résolutions du Conseil de sécurité et les règles internationales et nous insistons, encore une fois, sur la nature hostile de cette coalition qui agit en parallèle avec les parties qui cherchent à massacrer les civils innocents", a averti Damas appelant dans ses deux lettres aux mesures et démarches censées mettre fin aux opérations de cette coalition illégale et mettre en exécution les résolutions du Conseil de sécurité sur la lutte contre le terrorisme.

Les chasseurs bombardiers de la coalition américaine ont bombardé jeudi soir un immeuble à quatre étages dans la ville d'al-Mayadin dans le sud-est de Deir ez-Zor. Le bâtiment a été complètement détruit et 35 civils pour la plupart des femmes et des enfants ont été tués sans compter des dizaines de blessés.