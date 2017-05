Dans une lettre, le président du Venezuela dénonce la Charte de l’Organisation des Etats Américains (Maduro)

En ma qualité de Chef de l’Etat de la République bolivarienne du Venezuela je vous notifie notre inébranlable décision de dénoncer la Charte de l’Organisation des Etats Américains (OEA), conformément à son article143, ce qui engage le retrait définitif du Venezuela de cette Organisation.

Cette décision s’ajuste de façon souveraine aux postulats historiques et doctrinaux de notre processus émancipateur bolivarien. Il convient aussi de signaler que l’histoire de l’Organisation, autant l’ancienne que la récente, montre regrettablement une organisation otage depuis sa naissance d’intérêts contraires à l’esprit d’intégration et d’union, enseignement lumineux de notre Libertador Simón Bolívar, le plus grand homme que ce continent ait donné et qui toujours rêva de la Grande Patrie, libre et indépendante. L’OEA a été conçue et consolidée comme un instrument infâme au service d’intérêts hégémoniques impériaux très clairement définis, ce qui l’a privée de la mission possible qui correspondait à une organisation internationale devant respecter et faire respecter les principes du droit international, en particulier les principes d’égalité souveraine, d’indépendance et d’autodétermination.

L’OEA est devenue l’instrument d’interventions qui portaient ouvertement atteinte aux principes et à l’état de droit international. Il est profondément honteux que cette Institution ait gardé le silence et n’ait pas dénonce, ni au moins fait une déclaration, face à des actions interventionnistes, même dans un cas aussi absurde que l’Ordre exécutif de Barack Obama du 9 mars 2015, qui aujourd’hui réanime une faction minoritaire d’Etats membres de l’OEA en prétendant donner l’image du Venezuela et de sa révolution comme d’une menace régionale.

Nombreux sont les Etats qui, comme le nôtre, subissent et déplorent cette dérive et la perte de sens. Le Venezuela a fait ce qui était en son pouvoir pour éviter l’installation d’une institutionnalité dévoyée qui s’est révélée contraire aux objectifs des peuples de la Région pour devenir le simple gestionnaire, reproducteur ou exécuteur des intérêts hégémoniques dérivés du monroisme et de leurs clientèles asservies.

Le Venezuela, avec une grande dignité et une patience extrême, a été présent dans les différents forums et instances bureaucratiques de l’OEA pour exposer la réalité du pays, très éloignée de la mise en scène et des faux positifs que vous avez vilement construits, applaudis et diffusés, vous servant des ressources dont l’Organisation dispose en principe pour accomplir les tâches définies dans sa Charte, et allant jusqu’à constituer un dossier de détournement de fonds pour utiliser ces ressources pour agresser mon pays.