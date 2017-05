« De la propagande ? Et alors ? » : la querelle sur le génocide arménien débarque à Hollywood (Middle East Eye)

ISTANBUL, Turquie – Il s’agit de contes, racontés par de grandes stars, de héros et héroïnes typiquement américains pris dans des triangles amoureux et des conflits dans un décor constitué de paysages turcs impressionnants et exotiques.

The Ottoman Lieutenant et The Promise, deux films se déroulant pendant la Première Guerre mondiale, sont de purs produits hollywoodiens : des drames romantiques avec à leur cœur des protagonistes occidentaux.

Cependant, derrière le romantisme et le glamour se trouve une autre histoire : la Turquie contre l’Arménie, et leurs points de vue contradictoires sur les horribles événements de 1915 en Anatolie, lesquels ont provoqué la mort de jusqu’à 1,5 million d’Arméniens.

Les deux pays soutiennent aujourd’hui deux blockbusters hollywoodiens en concurrence pour promouvoir leur version de cette tragédie : les Arméniens ont The Promise, tandis que la Turquie a financé partiellement The Ottoman Lieutenant.

Au cœur des deux films se trouve le différend sur ce qui s’est passé en 1915, les deux pays continuant à dépenser une énergie presque inépuisable pour que le monde et ses dirigeants acceptent leur version des événements.

Les Arméniens affirment que le résultat du rassemblement et de l’expulsion des ressortissants arméniens par l’Empire ottoman était un génocide. La Turquie rejette ce terme, préférant parler de résultat tragique de la confusion et de la paranoïa régnant dans les derniers jours d’un empire en guerre.

Et aujourd’hui, ce différend international vieux d’un siècle débarque sur le grand écran : The Promise avec Christian Bale, Charlotte Le Bon, Oscar Isaac et Jean Reno se concentre sur le « génocide ». L’intrigue de The Ottoman Lieutenant avec Ben Kingsley, Hera Hilmar, Josh Hartnet et Michiel Huisman se déroule peu de temps avant et fait seulement mention de la tragédie.

Les deux communautés se sont mutuellement accusées de produire de la « propagande », alléguant de part et d’autre que les mauvaises critiques sont le résultat de manipulations et de campagnes sur internet visant à torpiller le film de l’autre.

The Ottoman Lieutenant, soutenu dans le cadre des aides à la création culturelle du gouvernement turc, est une histoire d’amour mélodramatique qui se passe dans l’est de l’Anatolie et implique un triangle amoureux entre une infirmière américaine, un lieutenant turc de l’armée ottomane et un jeune médecin américain dans la région.