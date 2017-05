Les forces loyales envers la coalition arabe menées par les Saoudiens ont perdu leurs derniers bastions dans le quartier de Juban dans la province de Dhala au sud du Yémen. Les insurgés Houthis et leurs alliés avec des unités de l'armée yéménite ont repris le contrôle complet du quartier...



- Al Masdar News Huge blow to pro-Saudi forces as Houthis recapture a district in south Yemen