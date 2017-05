Des documents qui ont fuité révèlent la tactique de contre-terrorisme utilisée à Standing Rock pour lutter contre les Sioux s'opposant à la construction d'un Pipeline dans le Dakota (The Intercept)

Une firme internationale de mercenaires et de surveillance occulte connue sous le nom de TigerSwan a visé le mouvement opposé au Pipeline du Dakota avec des mesures de contre-terrorisme de style militaire, collaborant étroitement avec la police dans au moins cinq Etats, selon des documents internes obtenus par The Intercept. Les documents fournissent la première image détaillée de comment TigerSwan, qui fut contractant de l'armée des États-Unis et du Département d'État pour faciliter la guerre mondiale contre le terrorisme, a fonctionné sur ordre de ses sociétés clientes dans le transfert d'énergie, de l'entreprise construisant l'accès au pipeline du Dakota, pour répondre au mouvement indigène qui a cherché à arrêter le projet.

Des communications internes à TigerSwan décrivent le mouvement comme "une insurrection idéologiquement conduite avec une forte composante religieuse" et compare les protecteurs de la nature anti-pipeline aux combattants djihadistes...

Source :

- The Intercept Leaked Documents Reveal Counterterrorism Tactics Used at Standing Rock to “Defeat Pipeline Insurgencies”