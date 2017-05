« Avec Marine Le Pen, dont le parti se repaît de xénophobie, de chauvinisme et de populisme, les africains continueront de pâtir du comportement des français à leur égard. Une eventuelle élection de Marine Le Pen sera un véritable test pour les dirigeants africains, à savoir comment se comporteront-ils avec une dame qui méprise les africains. Avec Emmanuel Macron, les choses se feront en douceur, mais il paraît exclu une révision déchirante de la traditionnelle politique africaine de la France», soutient-il.

Fondateurs du site relafrica2017.fr, Nicolas Keraudren, journaliste et José De Oliveira, communiquant ont étudié, ces derniers mois, le programme Afrique des candidats français aux présidentielles de 2017.

Laurence Ndong affirme à cet égard que « Jean Ping et les Gabonais attendent du nouveau locataire de l’Élysée une reconnaissance de la souveraineté du peuple gabonais, en invitant Ali Bongo Ondimba à rendre le pouvoir qu’il usurpe depuis 8 mois maintenant ». Un rapport de la mission d’observation électorale de l’Union Européenne au Gabon avait le 12 décembre 2016 « mis en exergue les défaillances importantes du processus électoral ».

Au Gabon, Laurence Ndong, porte-parole de l’opposant gabonais Jean Ping et membre du collectif Tournons la Page, affirme « qu’Emmanuel Macron pourrait se démarquer de son prédécesseur en confirmant les propos qu’il a tenu ». Pour rappel, Emmanuel Macron avait déclaré sur RFI que l’élection d’Ali Bongo lui semblait «pleine d’incertitudes et d’inconnus».

C’est pourtant l’inverse que réclament plusieurs représentants de la société civile en Afrique. Pour Maki Houmed-Gaba, représentant en France de l’Union pour le Salut National (USN), « Djibouti a besoin d’une majorité politique en France qui ne soit plus issue des formations marquées par les automatismes françafricains afin de réinterroger son soutien au gouvernement d’Ismaël Omar Guelleh ».

Lors de sa visite en Algérie, Emmanuel Macron avait insisté « sur le développement de partenariats économiques dans le domaine de l’énergie et en particulier dans le solaire ». Régis Essono, responsable du groupe Afrique d’Europe Écologie Les Verts (EELV), estime, quant à lui, que « ces belles déclarations sur la transition écologique sont contredites, entre autres, par l’appui [du candidat du mouvement En Marche!] au nucléaire, par son soutien au CETA et son absence de fermeté sur le gaz de schiste »

Selon les enseignants en sciences économiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ahmadou Aly Mbaye, Ibrahima Thione Diop et Fatou Gueye, « faire croire aux populations africaines que tous leurs problèmes sont expliqués par leur appartenance à la zone Franc, ne nous semble pas tout à fait approprié » . Même s’il s’agirait d’un geste salutaire.

Sur le plan économique, l’une des principales mesures annoncée par la candidate du FN est « la sortie progressive du franc CFA et son remplacement par un système négocié entre les pays africains »