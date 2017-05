Deux conversations téléphoniques révèlent que Kadhafi avait averti Blair d'attaques islamistes en Europe (The Telegraph)

L'enregistrement de conversations téléphoniques révèle que le colonel Muammar Kadhafi avait lancé un avertissement 'prophétique' à Tony Blair où il déclarait que les djihadistes attaqueraient l'Europe si son régime devait s'effondrer.



La prédiction sinistre de Kadhafi a été faite dans deux appels téléphoniques désespérés avec Blair le 25 février 2011 - alors que la guerre civile engloutissait la Libye.



Dans le premier appel à 11h15, Kadhafi a déclaré: "ils [les djihadistes] veulent contrôler la Méditerranée et ensuite ils attaqueront l'Europe."...

- The Telegraph Colonel Gaddafi warned Tony Blair of Islamist attacks on Europe, phone conversations reveal