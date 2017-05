Elections législatives. Sondage OpinionWay : En Marche (27%), Les Républicains (20%), FN (20%), France insoumise (14%) et le PS (11%)

Selon le dernier sondage OpinionWay, les candidats de La République en Marche(REM) seraient en tête avec 27% des intentions de vote pour le premier tour des élections législatives, devant ceux des Républicains et du Front national, à égalité avec 20%, la France insoumise obtiendrait 14% contre 11% au P.S.

En terme de sièges à l'Assemblée nationale, REM obtiendrait entre 280 et 300 sièges, les Républicains et leurs alliés centristes de l'UDI entre 150 et 170 sièges, le Parti socialiste et ses alliés entre 40 et 50 sièges, la France insoumise alliée au Parti communiste entre 20 et 25 sièges, le Front national entre 10 et 15 sièges.

La majorité absolue est de 289 sièges à l'Assemblée.