Emploi fictif pour l'épouse de Bruno Le Maire ? (Mediapart)

Le rôle exact de Pauline Le Maire, censée travailler 37 heures par semaine à l'Assemblée Nationale, rémunérée entre 2700 et 4631 euros mensuels net de 2007 à 2013 pose donc question. Elle est en effet exclusivement présentée publiquement comme "artiste-peintre et mère" par son mari. Dans son livre Des hommes d'Etat par exemple, aucune mention de sa femme, dont il parle pourtant beaucoup, n'est faite dans un contexte professionnel. Encore plus fort, Le maire affirme, dans une interview à Paris Match donnée en février 2011 et citée par Mediapart, que tous les quinze jours, il "passe une journée comme celle que passe [sa] femme avec quatre enfants" et se demande "comment elle fait, parce que c'est épique". Il parle notamment des voyagesqu'elle effectue entre 17h15 et 17h30 entre la crèche et les écoles des quatre enfant du couple.