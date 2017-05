En mai 2017, l'Agenda : Panafricanisme, Journées mondiales, Commémoration,...

Anniversaire, commémoration, journées mondiales …

en mai : Quinzaine du commerce équitable

jusqu'au 5 juin : 2ème édition du MOCA 2017 (Mois des cultures d’Afrique). Sous le parrainage de la Ville de Paris, afin de fédérer et mettre en lumière les lieux de diffusion et les acteurs culturels qui oeuvrent à la valorisation des cultures africaines et afro descendantes) - Lieu : Ce festival contient trop d'évènement pour être détaillé içi, le programme complet est sur http://www.ccafrique.org/agenda/ Rens . Centre des Cultures d'Afrique, 6 73 92 90 74, 06 58 51 10 82 contact@ccafrique.org alain.bidjeck@ccafrique.org http://www.ccafrique.org

le 18 mai : Indépendance du Somaliland, ancien territoire britannique en Somalie, fut adopté le 14 octobre 1996. Le Somaliland, qui a déclaré son indépendance le 18 mai 1991, n'est reconnu par aucun autre pays.

le 20 mai : Fête nationale du Cameroun

le 21 mai : journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement

le 22 mai : Fête nationale du Yémen

le 22 mai : journée internationale de la diversité biologique créée en 2000 par les Nations unies

le 24 mai : Fête de l'indépendance de l'Erythrée

le 28 mai : Commémoration de la chute du Dergue (Ethiopie)

le 28 mai : Journée Internationale d'action pour la santé des femmes

le 29 mai : Journée internationale des Casques bleus de l'ONU

Actions situées à Paris (75)

jusqu'au 17 juin 2017 de 11h à 19h (sauf mardi et jeudi) : Exposition Chefs-d'œuvre d'Afrique dans les collections du musée Dapper - Des pièces majeures sélectionnées uniquement à partir du fonds Dapper et qui sont présentées ensemble pour la première fois et qui puisent leurs significations dans les cultures de l'Afrique centrale ou dans celles de l'Afrique de l'Ouest. La collection du musée se caractérise par la diversité des provenances géographiques et par l'ancienneté. L'exposition, qui comprend quelque 130 pièces, présente des œuvres majeures. Certaines sont uniques et n'ont aucun équivalent dans le monde, telles des sculptures du Gabon (Fang, Kota, Punu...) du Cameroun (Bangwa), du Bénin (Fon), ou encore du Mali (Dogon, Soninke) - Lieu : Musé Dapper, 35 bis, rue Paul Valéry, Paris 16è, M° Victor Hugo - Rens. et réservations : 01 45 00 91 75, communication@dapper.com.fr reservation@dapper.frwww.dapper.com.fr

jusqu'au dimanche 12 novembre, mardi, mercredi, dimanche de 11h à 19h et jeudi, vendredi, samedi de 11h à 21h : Exposition L’Afrique des routes - Berceau de l’humanité, pourvoyeur de force de travail, d’or et de matières premières depuis des millénaires pour les autres continents, l’Afrique a une histoire inscrite dans la dynamique internationale. Panorama d’un continent au carrefour des mondes, à contre-courant des idées reçues. L’Afrique, un continent sans Histoire ? Si les a priori ont la vie dure, les faits, eux, sont indéniables : les Africains n’ont jamais vécu dans l’isolement. Longtemps ignorés, les échanges panafricains et extra-africains ont pourtant débuté voici des millénaires, bien avant les indépendances, la colonisation et l’arrivée des premiers navires portugais au milieu du XVème siècle. En témoignent les sculptures, pièces d’orfèvrerie ou d’ivoire, peintures et autres objets présentés dans l’exposition L’Afrique des routes. Du cinquième millénaire avant notre ère à nos jours, celle-ci évoque ainsi les routes, fluviales, terrestres ou maritimes qui ont contribué à la circulation et aux contacts des hommes, des matériaux et des œuvres. Des chars gravés de l’Oued Djerat du Sahara aux porcelaines chinoises de Madagascar, des cultes et rituels candomblé d’Amérique du sud aux œuvres contemporaines métissées du Nigérian Yinka Shonibare, c’est le portrait d’un continent au cœur de l’histoire globale qui est ici dressé. - Tarif : 10€, 7€ - Lieu : - Lieu : Mezzanine Ouest du musée du quai Branly, 37 Quai Branly, Paris 7è, M° Alma Marceau - Rens. 01 56 61 70 00 publics@info.quaibranly.frwww.quaibranly.fr ou Lucie Aerts 01 56 61 53 50 relais@quaibranly.fr

jusqu'au 30 juillet, du mardi au jeudi de 13h à 20h, le vendredi de 16h à 20h, le samedi et dimanche de 10h à 20h : Exposition Rock the Kasbah : des oeuvres contemporaines et engagées de l’Afrique sub-saharienne à l’Asie du sud-est, en passant par le Maghreb, ….. Alors que la musique est prohibée par certains discours radicaux, Rock the Kasbah explore son potentiel de contestation, sa dimension spirituelle et sa capacité à mouvoir les corps. L’exposition met en perspective les pratiques de diffusion sonore dans l’espace public, omniprésentes dans le monde musulman, et la façon dont elles influencent les comportements individuels et collectifs. Elle est aussi un hommage à Barbès et au rôle actif joué par ce quartier parisien pour la diffusion du raï dans les années 1990. - Lieu : Institut des Cultures d'Islam, établissement culturel de la Ville de Paris, 56 rue Stephenson et 19 rue Léon, Paris 18è, M° Barbès-Rochechouart (4) Marcadet-Poissonniers (4, 12) - Rens. Réservations 01 53 09 99 84 accueil@institut-cultures-islam.org www.ici.paris.fr

jusqu'au 25 octobre 2017 du mercredi au dimanche de 11h à 19h, le jeudi de 11h à 21h, fermé le 14 juillet 2017 : Exposition collective "Posing Beauty dans la culture africaine-américaine" Des photographies anonymes saisissantes seront présentées aux côtés de portraits d’icônes africaines-américaines comme Billie Holiday, Angela Davis, Serena Williams, Michael Jackson, Otis Reading, mais aussi Denzel Washington, Lil’ Kim et Michelle Obama. - Lieu : Mona Bismarck American Center, 34 Avenue de New York, Paris 16è, M° : Alma-Marceau (ligne 9), Iéna (ligne 9), Trocadéro (lignes 6 et 9) - Tarif: 10€ et 8€, Gratuit pour les moins de 18 ans, Nocturne gratuite tous les jeudis soir de 19h à 21h - Rens : 01 47 23 38 88 info@monabismarck.org http://www.monabismarck.org/?lang=fr

jusqu'au 28 mai : Festival 100% revient à La Villette, avec cette année, un focus sur l’Afrique. De la danse, du théâtre, des concerts, de la mode, des films, et une belle exposition pour mettre la création contemporaine africaine en valeur. Bien évidemment, tout au long du festival, Little Villette vibrera au son des tambours de l’Afrique, avec des ateliers de danse, d’arts plastiques, de fabrication et d’exploration de l’art contemporain pour les enfants. La Folie des Merveilles qui héberge les Villette Makers se mettra aussi au diapason avec des ateliers taillés sur mesure. Retrouvez aussi des masterclass de danse afro-caribéennes au WIP Villette du 3 au 9 avril, une déambulation Les Grandes Personnes et un focus Gumboots avec Diwele Lubi le 2 avril. De la danse, du théâtre, des concerts, de la mode et des films sont au programme de cette deuxième édition du festival pluridisciplinaire 100 %, consacré cette année à l’Afrique. À cette occasion, Simon Njami, écrivain et commissaire d’exposition, a conçu une exposition dédiée aux grandes villes africaines, Afriques Capitales. Cette dernière rassemblera une soixantaine d’artistes connus ou émergents, dont Pascale Marthine Tayou, William Kentridge, Akinbode Akinbiyi, James Webb, ou encore Leïla Alaoui, certains présentés pour la première fois en France. - Rens : https://lavillette.com/actualite/festival-100-afriques-programme/

jusqu'au 14 juin : Exposition "Soly Cissé" Les Mutants, Une vingtaine d'oeuvres fortes – peintures, dessins, sculptures et assemblages – témoignent d'un art maîtrisé qui met en scène des êtres hybrides. Un univers foisonnant où les signes de la mondialisation dialoguent avec des symboles de civilisations anciennes. - Tarif 5 à 7€ - Lieu : Musé Dapper, 35 bis, rue Paul Valéry, Paris 16è, M° Victor Hugo - Rens. et réservations : 01 45 00 91 75, communication@dapper.com.fr reservation@dapper.fr www.dapper.com.fr

jusqu'au 28 mai , du mercredi au dimanche de 12h à 20h, les soirs de spectacles de 12h à 23h Exposition Afriques Capitales : La deuxième édition du festival pluridisciplinaire 100 % se consacre, cette année, à l’Afrique. La Villette présente une exposition dédiée aux grandes villes africaines, Afriques Capitales. L’occasion de découvrir la scène artistique contemporaine africaine à travers peintures, photos, installations, vidéos, sculptures, créations sonores… - tarif de 3€ à 8€ - Lieu : la grande halle de la vilette, M° Porte de Pantin - Réservation 01 40 03 75 75 https://lavillette.com/evenement/festival-100-exposition-afriques-capitales/

jusqu'au 27 mai du mardi au samedi de 14 à 19h: Exposition de Namsa Leuba : Photographies mises en scène dans la nature qui questionnent la représentation de l’identité africaine à l’aide d’accessoires, couleurs, gestuelles. Dans la série The Kingdom Of Mountains (2014), Namsa Leuba explore les traditions d’une tribu vivant dans la région du barrage de Katze, au Lesotho. En intervenant sur les modèles et sur leurs vêtements typiques, elle s’efforce de changer la perception classique de l’Ouest pour la culture africaine. Namsa Leuba est née en 1982 en Suisse. Elle vit et travaille à Lausanne et en Afrique du Sud. - Lieu : Galerie In Camera, 21 Rue las Cases, Paris, M° : Solférino (ligne 12), Invalides (lignes 13 et 8) - Rens. 01 47 05 51 77 contact@incamera.fr

jusqu'au 30 juillet de 10 à 18h samedi dimanche jusqu'à 19h, fermé le lundi Expositions "Trésors de l’islam en Afrique" De Tombouctou à Zanzibar : De Dakar à Zanzibar, de Tombouctou à Harar, l’Institut du monde arabe met à l’honneur des sociétés fortes de treize siècles d’échanges culturels et spirituels avec le Maghreb et le Moyen- Orient. Archéologie, architecture, patrimoine immatériel, art contemporain... : une première qui réunit sur 1 100 m2 près de 300 œuvres multidisciplinaires pour témoigner de la richesse artistique et culturelle de la pratique de l’islam en Afrique subsaharienne. - Tarif 6 à 12€ - Lieu : salle d'exposition niveau 1 et 2, Institut du Monde Arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard Place Mohammed V , Paris 5è - Rens.. 01 40 51 38 38 www.imarabe.org

tous les mercredis de 20h45 à 22h15, jusqu'à la fin du mois de Juin : Cours de danse pour débutant avec Heini Keipinen et avancé avec le maestro Pape Moussa Sonko, qui arrive directement du Sénégal - Une nouvelle chorégraphie est apprise, expliquée et décomposée tous les 2 cours, pour en comprendre le rythme, son histoire, et la façon de danser qui va avec, tout ceci avec l'ambiance qu'il faut !! - Tarif à demander - Lieu : Centre Momboye, 25 rue Boyer, Paris 20è, M° Ménilmontant ou Gambetta - Rens. Mélanie Chapelle - Présidente de l'association Niokobikk 06.22.58.11.83 niokobokkasso@gmail.com https://www.facebook.com/events/1735362040057534/

samedi 6 mai de 10h à 13h et tous les samedi du mois: Permanences administratives de l'APIMIG association pour la promotion et l'intégration des migrants : accompagnement dans l'élaboration et la rédaction de CV, lettre de Motivation, conseils pour la préparation d'entretiens d'embauche, … . Gratuit et sans Rendez-vous - Lieu : la Maison du Combattant et des Associations du 19ième au 20 rue Edouard Pailleron, Paris 19è, M° Bolivar ou Jaurès - Rens. Rokhaya Ndiaye, 06 51 55 22 82, 07 83 97 65 62 contact@apimig.com http://www.apimig.com

jeudi 11 mai et 8 juin de 10h à 13h et tous les 2e jeudi du mois: Dynamiques du genre en Afrique : Il s’agira de saisir les modalités selon lesquelles les sociétés africaines, les Africain-e-s en migration ou les Européen-ne-s en contexte africain définissent les identités et les assignations de genre, et organisent les rapports sociaux de sexes. Si l’un des postulats est que toute relation sociale est genrée, on s’attachera cependant à souligner la fluidité des identités de genre – y compris masculines – sans oublier que d’autres variables (statut, classe, âge…) sont toujours à l’œuvre dans l’élaboration des relations sociales d’altérité, des rapports interpersonnels, comme des identités personnelles. - Lieu : IMAF rue Malher, Centre Malher , 9, rue Malher, Paris 4è, M° Saint-Paul - Rens. 01 44 78 33 32 annedoquet(at)yahoo.fr, anne.hugon(at)wanadoo.fr http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article1519

jeudi 11 et 25 mai de 15h à 17h et tous les 2è et 4e jeudis du mois: Séminaire Anthropologie critique de l’État : circulation de la musique contemporaine entre l’Afrique et l’Amérique latine organisé par Rémy Bazenguissa Ganga, directeur d’études à l’EHESS / IMAF (cet enseignant est référent pour cette UE) et Paula Vasquez, chargée de recherche au CNRS / CESPRA . - EHESS, salle des artistes, 96 bd Raspail Paris 6è - Rens bazengui(at)ehess.fr, eldubois(at)ehess.fr http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article1527

vendredis 12 et 19 mai 19h à 21h. Cocktail dinatoire de 21h à 22h : Networking, Le rendez-vous des Entrepreneurs et des Investisseurs, Conférence, Débat, Echanges, Réseautage - Participation au Cocktail 20 €. - Lieu : Villa Eugénie, les Hôtels de Paris, 167 rue de Rome, Paris 17è, M° Rome - Réservation obligatoire 06 06 83 53 23, 01 73 70 32 55 gifaforum@gmail.com secretariat@gifalepfidainternational.com

jeudi 18 mai de 14h à 16h : « Le déclin de l’archéologie historique en Algérie durant les décennies 1970 et 1980 » avec Isabelle Grangaud (chargée de recherches au CNRS, IREMAM) : dans le cadre du séminaire Nouvelles perspectives sur l’histoire du Maghreb (XVIIIe-XXIe siècle) . - Lieu : Salle de réunion de l’IMAF, 2e étage, 96 bd Raspail , Paris 6è - Rens. messaoud(at)ehess.fr, claire.fredj(at)gmail.com, isabelle.grangaud(at)gmail.comhttp://imaf.cnrs.fr/spip.php?article1522

jeudi 18 mai de 18h à 19h30 : Procréation médicale et mondialisation, L’Harmattan, 2016 avec Véronique Duchesne et Doris Bonnet - dans le cadre des rencontres de la Bibliothèque de recherches africaines (BRA) : des chercheurs de l’IMAF qui présentent leurs dernières publications. - Lieu : salle de lecture de la Bibliothèque de recherches africaines, 9 rue Malher, Paris 4è, M° Saint-Paul. - Rens. http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article1682

vendredi 19 mai de 9h30 à 12h30 : L'intégration régionale en Afrique de l'Ouest : le problème des frontières et les enjeux transfrontières - Conférence mensuelle de la plateforme UE/Afrique(s) Animée par Claude FISCHER-HERZOG, directrice d'ASCPE – Les Entretiens Européens et Eurafricains et André Franck AHOYO, directeur adjoint des Entretiens Eurafricains, Avec Patrice KOUAME, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Jean PEYRONY, directeur général de la Mission Opérationnelle transfrontalière (MOT), Vincent de CRAYENCOUR, conseiller stratégie à la direction de la Coopération de sécurité et de défense, Ministère des Affaires étrangères et du Développement International, Pascal GRANGEREAU, responsable Organisations régionales et organismes bassins versants transfrontaliers, Agence française de développement (AFD), Edmond SOUGUE, consultant Aménagement et développement territorial, Marie TREMOLIERES, senior policy analyst, Club du Sahel (OCDE) - Lieu : Salle "Rotonde" de la Commission européenne, 288 Boulevard Saint-Germain, Paris (7), M° : Assemblée nationale (ligne 12) - Inscription avant le 17 mai aminata.kebe@entretiens-eurafricains.org - Rens. 01 43 21 96 76 , 06 72 84 13 59 contact@entretiens-europeens.org

vendredi 19 mai et chaque 3ème vendredi du mois de 18h30 à 19h30 : Rassemblement du Cercle de Silence à Paris contre le traitement inhumain des sans papiers - Vous pouvez vous joindre au cercle à tout moment, même pour seulement quelques instants. Par notre participation au cercle de silence, nous voulons dénoncer les traitements inhumains réservés aux migrants du seul fait qu'ils n'ont pas de papiers en règle. Nous en appelons à la conscience de tous et vous invitons à rejoindre le cercle de silence place du Palais-Royal - Cercle composé de citoyen(ne)s dont certain(e)s sont membres de : AARAO les Messagers, AI, CCFD, CFDT-Terre Solidaire, Cercle de Résistance, Paris-Sud CGT, Cimade, FEP, LDH, MAN, MIR, Mission Populaire Evangélique, Pastorale des Migrants, Réseau Chrétiens-Immigrés, Réseau franciscain Gubbio, Résister aujourd’hui, RESF, Secours Catholique, Syndicat de la Magistrature ...… - Lieu : Place du Palais Royal, Paris 1er, M° Palais-Royal-Musée-du-Louvre http//www.cerclederesistance.fr

samedi 20 mai de 10h à 20h, Animations jusqu'à 23h : 4è édition du Salon Afrique Unie 2017 : l’occasion de voir l’Afrique réunie autour d'un événement d'envergure, qui laisse place à la convivialité, aux échanges et au partage. Plus d’une centaine d’exposants venus des quatre coins du continent, des Caraïbes et d'Europe vous attendent pour vous faire découvrir des produits, créations et services comme Massiwani Traiteur pour vous offrir un voyage culinaire à travers le continent africain ! Un espace restauration… plus de 10 000 visiteurs et 80 exposants, - Lieu : Cité de la Mode et du Design, 34 quai d'Austerlitz, Paris 13è - Rens. 07 63 32 56 76 contact@afriqueunie.fr http://afriqueunie.fr/

samedi 20 mai à 14h : Balade de 2h30 sur la Mode à La Goutte d'Or accompagné du Passeur de culture. Une Fashion Mix «hors les murs» dans un ancien quartier de Paris : à la rencontre des artisans, tailleurs, mécaniciens, «sapeurs» ou créateurs qui, un jour dépassèrent océan, montagne et désert pour venir à la capitale. Rendre visible la participation des immigrants à la couture et au prêt-à-porter français (confection) et mettre en évidence leurs apports à l’inventivité, la beauté et l’élégance hexagonales. Partagez passion, savoir et accent de vérité dans le quartier chamarré de La Goutte d’Or à Paris, capitale internationale de la mode ! (En écho à l'exposition Fashion Mix au Musée de l'Histoire de l'Immigration). Découvrez un quartier où l'atelier de confection côtoie la boutique de créateur, où le vendeur de bazins fréquente le styliste émérite, où les coiffeurs afro palabrent avec les esthètes de la "Sapologie".... Vivez la multitude des couleurs des wax africains, des caftans arabes et des costumes "ambianceurs". Touchez le travail de création de Xuly Bët, Sakina M'Sa, Mazalay ou du tailleur de quartier ! 1/2 j. à partir de 15 € à partir de 6 personnes - Inscription préalable par courriel : voyagesiproche@bastina.fr - Rens. : 08 05 69 69 19 bastina@bastina.frvoyagesiproche@bastina.fr www.bastina.fr