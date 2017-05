En souhaitant choisir ses journalistes, l'Elysée fâche la presse. "Nous n'imposons rien !" (Arrêt sur images)

L’Élysée va-t-il choisir les journalistes autorisés à suivre Emmanuel Macron ? La question s’est posée aujourd’hui à l’issue du premier conseil des ministres du gouvernement Philippe. En cause : la volonté de réserver les déplacements du chef de l’État aux rubricards des rédactions et non plus aux journalistes des services politiques. Un souhait, et non une obligation, nous précise Sylvain Fort, chargé de la communication du président.

"Rassurez-nous, Monsieur Castaner, ça va bien se passer entre vous et la presse ?" La question est posée ce jeudi 18 mai par le journaliste de Quotidien (TMC) Hugo Clément, un tantinet inquiet lors du point presse tenu par le porte-parole de l’Élysée, Christophe Castaner, à l’issue du premier conseil des ministres du gouvernement Edouard Philippe. Une inquiétude partagée par plusieurs journalistes présents.

Pourquoi sont-ils inquiets ? Première déconvenue : si les journalistes ont pu filmer ou photographier les ministres à leur arrivée à l’Elysée (voir une vidéo ici), la sortie de ces mêmes ministres, au terme d’un conseil qui aura duré moins d’une heure, s’est déroulée sans journalistes présents dans la cour. Ces derniers ont été priés de sortir et d’attendre sur le trottoir d’en face sans pouvoir interroger – comme la tradition le veut – les membres du gouvernement. D’où l’agacement de certains d’entre eux, privés d'interpellations dans la cour :

D’ailleurs, selon le site d’Europe 1, "les journalistes n'ont été autorisés qu'à filmer et à photographier brièvement la tablée gouvernementale" – même si, de toute façon, ces images manquent cruellement d’intérêt. Même déconvenue pour la traditionnelle photo des membres du gouvernement : prise d’habitude dans les jardins de l’Elysée, elle s’est effectuée "sur les escaliers Murat, à l'intérieur du vestibule de l'Elysée, devant la statue de Rodin, La Défense" précise là encore Europe 1. Résultat ? Une photo sombre où certains...

Lire la suite