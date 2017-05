Enquête sur les montages financiers d'une déléguée d’En Marche! (Mediapart)

Déléguée nationale d’En Marche!, et patronne des boulangeries Paul et de la maison Ladurée, Françoise Holder est parfois citée comme possible ministre. Elle se targue d'avoir « résisté à la tentation de l’exil fiscal ». Des documents consultés par Mediapart prouvent toutefois que la cheffe d’entreprise a largement su optimiser la gestion de son groupe via le Luxembourg.