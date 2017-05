Entre politique et affaires, enquête sur le mélange des genres de Richard Ferrand (Le Monde)

Richard Ferrand a-t-il tiré profit de sa qualité de directeur général des Mutuelles de Bretagne de 1998 à 2012, un organisme à but non lucratif financé par ses adhérents, pour favoriser ses intérêts et ceux de ses proches ? L’enquête du Monde démontre que le nouveau ministre de la cohésion des territoires, soutien de la première heure d’Emmanuel Macron et élu local depuis la fin des années 1990, pratique, depuis vingt ans, un mélange des genres assumé entre politique et affaires, intérêts publics et privés.

Pris dans la tourmente des révélations du Canard enchaîné du 24 mai sur un montage ayant permis à sa compagne d’acquérir un bien immobilier d’une valeur de 580 000 euros, financé grâce aux loyers des Mutuelles de Bretagne, Richard Ferrand a conservé, pour l’instant, la « confiance » du premier ministre, Edouard Philippe. Les révélations sur l’ex-secrétaire général d’En marche ! tombent pourtant mal pour le nouveau chef de l’Etat, Emmanuel Macron, qui a décidé de faire de sa loi de moralisation de la vie publique l’un des premiers actes forts de son quinquennat...



