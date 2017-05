Eurovision politique 2017. La looooose française ! (Vidéos)

Cela fait 40 ans que la France n'a pas remporté l'Eurovision. Cette fois-ci les instances patriotiques ont envoyé Alma au casse pipe géopolitique de l'Eurovision. Pour se faire, ils ont employé le non lauréat français de l'année dernière, Amir, pour la cornaquer . Alma était assistée du même artiste qui avait composé la chanson française de l'Eurovision 2016. En 2016, Amir était arrivé 6ème place, ce qui pour un Français est considéré comme un exploit.

De plus, pour être soit disant Eurovision compatible, la Française cette année, a du rajouter un couplet en langue de Shakespeare. Visiblement cela n'a pas suffit !

Résultat des courses : la belle Alma finit en 12ème place. On ne change pas une équipe qui perd, telle devrait être la devise française pour l'Eurovision. Camouflet des camouflets, le chanteur du Portugal qui chante exclusivement en portugais a remporté l'Eurovision 2017.

Les instances patriotiques françaises pour l'Eurovision 2017 ont eu quand même du flair dans l'art de la prémonition. En effet en combinant les prénoms d'Amir et d'Alma et en retirant le "L", on avait le titre de la chanson lauréate : "Amar...", mais il s'agissait de la chanson du Portugal. Plouf dans l'eau. La looooooose !