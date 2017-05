Facebook autorise un militant sioniste à vous insulter (Panamza)

Mercredi 24 mai, j'avais rapporté sur Panamza l'injure publique de « salopard » employée à mon endroit par le préfet Gilles Clavreul, ex-membre pro-israélien et islamophobe des gouvernements Valls/Cazeneuve.

Détail savoureux : durant son exercice de "délégué interministériel en charge de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie", Clavreul -totalement dévoué en réalité à satisfaire les caprices de l'oligarchie sioniste- était le référent du combat gouvernemental (en liaison avec Facebook) contre la "haine sur les réseaux sociaux".

Aujourd'hui, vendredi 26 mai, j'ai reçu un message de Facebook m'indiquant que le réseau social avait examiné ma requête et décidé de supprimer -sans préavis- le post de Gilles Clavreul. Ce dernier s'en est d'ailleurs plaint, ce soir….sur Facebook .

Voici le texte intégral du billet publié le 24 mai :

« SALOPARD » : L'APPEL À LA HAINE DU PRÉFET CLAVREUL CONTRE PANAMZA

Abattu par la défaite de son mentor Manuel Valls, humilié par l'arrestation de son ex-conseiller scientifique Patrick Amoyel pour "viols" sur mineure et démissionnaire de son poste gouvernemental, le préfet chargé de la lutte dite antiraciste Gilles Clavreul a révélé son véritable visage hideux –le mardi 23 mai, à 22h37, sur Facebook.

Réagissant à un article de Panamza qui exposait factuellement la personnalité trouble de la chanteuse Ariana Grande (présente durant l'attentat de Manchester), Clavreul a déclaré ceci :

«Vient un moment où il faut dire les choses et les exposer publiquement.

Voilà deux salopards, Alain Soral et Hichem Hamza, dit Panamza, qui déversent leur haine et leur délire complotiste moins de 24 heures après l'attentat de Manchester.

Je ne ferai pas honte une nouvelle fois aux directeurs d'association "antiracistes" qui les ont encensés, aux "intellectuels" qui les ont défendus, aux blogueurs qui les reprennent, ni aux journalistes qui leur ont tendu un micro complaisant.

Qu'ils se contentent de faire silence».