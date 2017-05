Facebook, Twitter et Instagram portent atteinte à la santé mentale des jeunes, selon une étude britannique (France TV info)

Les réseaux sociaux ne sont pas sans risque sur la santé mentale des jeunes. Loin de là. Selon une étude de la "Royal Society for Public Health" et du "Young Health Movement", publiée vendredi 19 mai et relayée par le Guardian, quatre des cinq réseaux sociaux les plus populaires portent atteinte à la santé des jeunes.

Et c'est Instagram qui impact le plus négativement ce public, d'après cette étude conduite sur 1 500 jeunes âgés de 14 à 24 ans. Snapchat, Facebook et Twitter sont aussi dangereux, seul YouTube aurait un impact positif....

