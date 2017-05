Forces spéciales étatsuniennes : crise au sein du commandement des opérations spéciales étatsuniennes (Inside Syria Media Center)

Forces spéciales étatsuniennes : crise au sein du commandement des opérations spéciales étatsuniennes Article originel : Special Military Ops Around the World: Crisis within America’s Special Operations Command (SOCOM) Par Sophie Mangal Inside Syria Media Center Traduction SLT

Le général a souligné que 8,000 combattants des forces spéciales étatsuniennes participent maintenant aux opérations spéciales dans plus de 80 pays dans le monde entier. Ainsi, 55.3 % des militaires sont au Moyen-Orient, 17.3 % en Afrique et 12.7 % en Europe. Environ 500 commandos sont en Syrie. Un tel engagement aussi actif des forces spéciales a eu un impact négatif sur la résistance au stress des unités.



Le général R. Thomas a exprimé des préoccupations au sujet du nombre de suicides parmi le personnel militaire. En même temps, il n'a pas cité de références ou de données spécifiques, décidant de ne pas entrer dans des "statistiques épouvantables".

Dans cette situation, l'attention a été portée aux informations de plusieurs médias, selon lesquelles le pic de suicide parmi les militaires des unités spéciales des États-Unis a eu lieu en 2012. Ensuite, un accord sur le partenariat stratégique dans la sphère militaire entre les États-Unis et l'Afghanistan a été conclu et une phase active de confrontation en Syrie a commencé. Selon Reuters, plus de 350 cas de suicides furent officiellement enregistrés. En 2014 - marquant le début de l'intervention militaire de la coalition internationale en Syrie et en Irak - 275 militaires se sont suicidés. En 2016, plus de 400 cas ont été enregistrés.



De plus, le responsable des forces spéciales a exprimé son insatisfaction du fait des forces spéciales qui sont de plus en plus utilisées comme des moyens universels pour résoudre n'importe quels problèmes. Il pense que les forces spéciales étatsuniennes sont actuellement forcées à résoudre des tâches qui vont au-delà de leurs fonctions habituelles.



Selon le général étatsunien, le SOCOM éprouve des difficultés, avec ses effectifs, du fait de la large zone géographique du déploiement des troupes, ainsi que du fait des longues durées de leurs missions. À titre d'exemple, Thomas a pris comme exemple l'opération en Afghanistan, qui, devait finir en 2014.



Le général a souligné que ces dernières années, le commandement du SOCOM a doublé et a même triplé ses efforts pour fournir de l'aide psychologique. Dans ce but, il y a deux ans, un contrat a été signé avec l'association étatsunienne de suicidologie pour développer un programme pour empêcher les suicides et identifier au plus tôt les signes possibles de tragédie.

Ces tragédies ne sont malheureusement pas surprenantes, après presque 16 ans de guerres ininterrompues. Dès 2015, l'ancien commandant des forces spéciales, le général Joseph Votel, aussi bien que William McRaven en 2014, avait averti de la pression excessive sur eux. Maintenant les soldats des forces spéciales des États-Unis parlent négativement des règles de combat, de leur petit nombre et de la haute mortalité en Irak et en Syrie.



Des forces spéciales attendaient avec impatience l'arrivée de Donald Trump. En décembre 2016, Trump, lors d'une conférence en Caroline du Nord, avait déclaré que les États-Unis se concentreraient sur la lutte contre le terrorisme et la mise en déroute de l'Etat islamique et non sur les renversements de gouvernements. Il semble que ces plans ne se réaliseront pas. Les États-Unis, à une telle allure, sont en passe de mettre hors de service leurs forces les plus prêtes au combat.