France: Macron veut en finir avec "les mauvaises habitudes" de Sarkozy et Hollande (AFP)

Le nouveau président français Emmanuel Macron a l'intention de ne pas reproduire "les mauvaises habitudes" en matière de communication de ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande, a prévenu dimanche le porte-parole de son mouvement.

"La parole présidentielle va se raréfier et je suis certain que chacun va s'en accommoder et va s'y habituer", a déclaré Benjamin Griveaux, porte-parole de La République en marche !, sur Radio J...

