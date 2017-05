François Bayrou mis en examen dans une affaire de diffamation (RTL)

(c) Jacques Demarthon AFP

Le nouveau garde des Sceaux François Bayrou est mis en examen depuis novembre 2016 pour "diffamation publique" et la date de son procès - auquel il ne sera pas tenu d'assister - doit être fixée ce vendredi 19 mai à 14 heures devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. En septembre 2015, en pleine séance publique du Conseil communautaire à Pau-Béarn-Pyrénées, François Bayrou avait mis en doute l'honnêteté et le fonctionnement de l'association El Sistema France, qui aide les enfants défavorisés en leur apprenant la musique classique et qui recherchait des subventions...

