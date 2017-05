Front National : un monstre utile au libéralisme (ANTICONS)

A chaque élection, nous n’y échappons pas. Là encore le FN et ceux à qui il rend service ont réussi à pourrir le débat. “Vous êtes avec nous, ou contre nous”, rabâchent-ils réciproquement. Ils n’ont pas leur pareil pour nous plonger dans une dramaturgie où le bien et le mal vont une fois encore s’affronter dans un combat à mort. “L’enjeu est tel que vous ne devez pas prendre le moindre risque”, disent-ils sans relâche. Il va donc falloir choisir son candidat, qui est « la digne héritière de Jeanne d’Arc » pour les uns, et “l’incarnation de la pureté républicaine” pour les autres. Cette exaltation a pour effet immédiat l’instauration d’un cadre de pensée qui hiérarchise les discussions : Du seul fait que la fin de campagne tourne à une vulgaire bagarre de chiffonniers, la question économique et sociale est mise de côté le temps de l’élection.

Comment en est-on arrivé là ? Cette logique est elle rédhibitoire ? Peut-on sortir de cette aliénation ? Que faire pour lutter contre ce système ?

Pour tenter de répondre au mieux à ces questions, n’est-il pas primordial dans un premier temps de reconsidérer un segment récent de notre histoire ?

Jean-Marie Le Pen et Jean-Pierre Stirbois, président et numéro deux du FN, lors d’une conférence de presse avant les élections municipales de Dreux, le 6 septembre 1983. AFP / Gabriel Duval

1983 : Prémices d’une crise de sens

1983 marqua le tournant de la rigueur budgétaire, avec pour conséquence directe la fin des illusions qui avaient pu naître au soir de l’élection de François Mitterrand en 1981. Dans ce nouveau contexte économique, les revendications furent fraîchement accueillies par un pouvoir politique désormais orienté vers la stigmatisation. En janvier 1983, trois ministres socialistes accusent les grévistes CGT de Renault-Billancourt, pour la plupart des « travailleurs immigrés », d’être « agités par des groupes religieux », et d’être « des intégristes ». Ils leur ordonnent expressément, en tant qu’« hôtes de la France », à « jouer le jeu de l’entreprise et celui de la nation ».

Les ministres en question étaient le Premier ministre socialiste Pierre Mauroy, le ministre socialiste de l’Intérieur Gaston Defferre, et le ministre socialiste du Travail Jean Auroux. Cette théorie du “complot islamique” prêchée par un gouvernement socialiste eu pour conséquence quelques mois plus tard la première percée significative pour un candidat Front National. A l’occasion de l’élection partielle de Dreux, la liste du FN, représenté par Jean-Pierre Stirbois, réalise au premier tour 17 % des voix, le meilleur score jamais obtenu par un candidat FN. Pour le second tour, la liste RPR/UDF incorpore quatre représentants du FN en place éligible. Dans la foulée Jacques Chirac, qui compte bien lui aussi profiter de la situation, déclare : « Je n’aurais pas du tout été gêné de voter pour la liste RPR-FN au second tour. Cela n’a aucune espèce d’importance d’avoir quatre pèlerins du FN à Dreux comparé aux quatre ministres communistes au conseil des ministres ». En établissant une symétrie entre le PCF et le FN, Jacques Chirac venait d’ouvrir la voie à ce qu’il est convenu d’appeler la « lepénisation des esprits ».

1984 : Le jour où la télévision publique fabriqua un “monstre utile”

Avec pour simple prétexte le fait qu’il ait obtenu un siège de conseiller municipal dans le 20e arrondissement de Paris, J.M. Le Pen est l’invité de « L’Heure de Vérité » le 13 février 1984. J.M. Le Pen répond aux questions de trois journalistes : Alain Duhamel, Jean Louis Servan-Schreiber, et Alain Duroy.

Le discours de M. Le Pen se veut churchillien et compréhensif envers les dictatures des généraux chilien Augusto Pinochet et Francisco Franco en Espagne. Ce bredouillement sera cautionné en grande partie par la complaisance voir “l’aplaventrisme” des journalistes Alain Duhamel et Alain Duroy. Tous les deux d’ailleurs semblent ravis du discours anti-social de M. Le Pen. La rhétorique de ce dernier est ultralibérale, elle préconise la déréglementation de l’économie et la mise au pas des syndicats. Pour envenimer son récit, M. Le Pen plante à intervalle régulier des banderilles nauséabondes : « certains ne veulent pas travailler, d’autres notamment les immigrés profitent et vivent au crochet de ce qu’ils entreprennent », ou encore « communiste égal KGB ». Reprenant à son compte les ragots du Groupe Hersant, M. Le Pen affirme que George Marchais a travaillé en Allemagne sous l’occupation.

« La première invitation de Jean-Marie Le Pen suscite de vifs débats au sein de l’équipe de l’émission. Mais l’audience est au rendez-vous et le président du FN devient un habitué. »

Pour rappel : à la suite de plaintes, deux décisions de justice ont établi, sur la base de rapports d’historiens et de témoignages, que Georges Marchais est bien parti en Allemagne sous la contrainte. Ce soir là, M. Le Pen n’est que très peu contredit, bien qu’il distille un très grand nombre d’inepties telles que « le socialisme de MM. Chirac, Giscard d’Estaing et Mitterrand vise à détruire l’appareil capitaliste« . Avec le mépris de classe qu’on lui connaît, M. Duhamel relance M. Le Pen avec cette question totalement déplacée : « Que les choses soient bien claires M. Le Pen, quand il y a des réactions de racisme chez des gens qui sont quelquefois des gens simples qui n’ont pas fait d’études supérieures comme vous, ne pensez-vous pas avoir une part de responsabilité ?” “Non”, répond M. Le Pen, et en substance il ajoute « il faut dire la vérité sur la menace qui pèse sur les budgets à cause de la vague migratoire« . Pour l’occasion, François-Henri de Virieu, l’animateur de la soirée, assumera un vulgaire rôle de faire-valoir en réduisant sa modération à de sommaires commentaires : « M. Le Pen, vous n’êtes pas raciste ?.. car nous, on veut être simplement rassurés.” Au final, seul Jean Louis Servan-Schreiber déstabilisera quelque peu M. Le Pen en rappelant le passé milicien d’un grand nombre de cadres du Front National. Le président du FN se défaussera une fois de plus en usant de formules grandiloquentes « c’est un procès en inquisition« , « moi, je suis un rassembleur« , « c’est le procès Le Pen » etc. De toute évidence, ce soir de février 1984 marqua un tournant décisif dans l’histoire du FN et de M. Le Pen. Car quatre mois après cette émission, en obtenant 10,95 % des voix aux élections européennes, le FN enregistrait sa première percée nationale.

L’anti-lepénisme change de main et devient professionnel

S’il est indéniable que les anti-lepénistes du premier âge, en plus bien évidemment de ceux qui subissaient le racisme, furent en grande partie des communistes, très vite dans le domaine de la lutte anti-FN, le PCF sera relégué au second plan. Comprenons qu’il n’était pas question pour la caste politique médiatique de laisser le Parti communiste reprendre la main sur le sujet de l’antiracisme alors que l’éclosion du FN avait été provoquée (nous allons le voir) afin d’occulter les questions sociales du paysage politique par une diversion qui fut surnommée « Le danger FN ». Qui plus est, pour répondre principalement au phénomène des délocalisations apparu au grand jour dans les années 1970, le PCF prônait le « Produisons français ». Ce slogan sera l’un des axes de réflexion de la campagne de Georges Marchais en 1981, mais il deviendra suspect en 1984 du fait que le FN modifia la formule en « Produisons français avec les français ». Très vite l’épouvantail FN allait atteindre une efficacité optimale, et dès lors, le parti communiste allait décliner, permettant ainsi aux apôtres de la dérégulation économique de pouvoir agir sans beaucoup de contraintes.

Quand SOS racisme…

Suite à une série de violences policières et de crimes racistes dans le quartier des Minguettes à Vénissieux dans la banlieue lyonnaise, En octobre 1983, suite au meurtre raciste d’une enfant de 13 ans, un mouvement autonome lance une Marche pour l’égalité et contre le racisme depuis Marseille, et va jusqu’à paris où elle réunira jusqu’à 100 000 personnes. Cette initiative, au demeurant fort louable, fut récupérée par le Parti socialiste, qui créera en 1984 à une toute nouvelle structure baptisée “SOS Racisme”. Cette association va jouer le rôle de “voiture balais” du Parti Socialiste, tant les personnalités influentes qui la composent ont un lien étroit avec le PS. Parmi les cadres nous retrouvons Harlem Désir (Secrétaire d’État des gouvernements Valls I et II et Cazeneuve), Malek Boutih (Député socialiste), Julien Dray (Député socialiste), Fodé Sylla (proche du parti socialiste en 2014, il devient ambassadeur itinérant du Sénégal), Dominique Sopo (président de SOS Racisme de 2003 à 2012, et depuis le 16 juin 2014, adhérent des jeunes socialistes et attaché parlementaire de Julien Dray), Loubna Méliane (a intégré le Conseil national du Parti socialiste lors du Congrès de Dijon en mai 2003 et assistante parlementaire de Malek Boutih). Cette liste non exhaustive de personnages-clés issus de SOS racisme et assujettis au PS, démontre à quel point la lutte contre le racisme peut être instrumentalisée. Pour appuyer nos propos revenons sur le témoignage d’un membre fondateur de l’association SOS Racisme. Serge Malik est l’auteur de l’Histoire secrète de SOS-Racisme. Dans cet ouvrage, Serge Malik expose les véritables enjeux de ces prétendus antiracistes. Il y accuse le Parti socialiste et l’ancien président François Mitterrand de manipulation. M. Malik décrit Julien Dray comme un opportuniste qui a très vite tout mis en œuvre pour neutraliser les associations beurs susceptibles d’apporter la controverse. Sans aide publique, ces associations furent totalement étouffées. Ainsi dans le secteur de la lutte contre la discrimination raciale, SOS Racisme a régné localement et nationalement sans partage. Les initiatives impulsées par le PCF furent constamment contrariées par SOS Racisme qui est par ailleurs pleinement verrouillé par des cadres sionistes, un point clarifié par M. Malik qui nous aide à comprendre pourquoi la cause palestinienne est volontairement restée à l’écart des priorités de SOS Racisme.

… devient S.O.S. Fantômes

Au vu de la piètre qualité et de la quasi inexistence des publications sur le sujet de la cause palestinienne, nous pouvons nous aussi affirmer que tout est fait chez SOS… pour laisser croire que les problèmes viennent du seul fait des arabes et des associations pro-palestiniennes. D’ailleurs SOS … ne fait que reprendre à son compte le prosélytisme pro-israélien, c’est-à-dire « Un chantage omniprésent à l’antisémitisme ». Et ce type de chantage dans la version de SOS… nous donne : ”Que de déferlements de haines, de détournements et de propos d’excitation ces derniers jours ! Le plaisir malsain chez certains de parler de l’« entité sioniste » plutôt que de nommer Israël (voilà qui va aider les Palestiniens…), la référence – tout aussi malsaine car œuvrant à un retournement pervers visant à associer Israël au nazisme – d’un génocide en cours à Gaza, l’association – dans la même veine – du sionisme à un fascisme volontiers expansionniste alors même que le sionisme est un nationalisme traversé comme tout nationalisme par des courants d’une extrême diversité et que le « rêve » du Grand Israël a pris fin en 2006 avec le désengagement d’Israël de la bande de Gaza…“ Cette argumentation aussi confuse que tendancieuse nous prouve que le but recherché d’un tel article est avant tout de diaboliser la cause palestinienne.

A cela s’ajoute le fait que chez SOS…, les critiques envers la politique coloniale que mène depuis des décennies l’Etat d’Israël sont inexistantes. Julien Dray, qui est nous l’avons vu la figure majeur de SOS… Racisme, va même jusqu’à exhorter la France de s’inspirer « enfin » d’Israël en matière de lutte contre le terrorisme. Au lu de ce constat, comprenons bien que SOS… ne fera jamais aucune pression pour qu’Israël respecte expressément les résolutions de l’ONU. Mais comme il faut bien donner le change quand on s’appelle SOS…, ce billet (expéditif) sur le sort des Palestiniens se conclut d’un : « si l’on s’intéresse sincèrement aux sociétés israélienne et palestinienne, nous avons la responsabilité de nous comporter de telle sorte à construire la paix, non à répéter les haines ». Vous aurez sûrement remarqué vous aussi que ce type de formule au demeurant aussi vague que lapidaire “ne mange pas de pain”. Ce sophisme faussement consensuel a pour principal effet de maintenir un statu quo toujours défavorable au peuple palestinien.