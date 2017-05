GB: plusieurs morts et blessés à l'issue d'un concert à Manchester (AFP)

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) - La police de Manchester a annoncé mardi qu'il y avait "des morts et des blessés" à la suite d'un "incident grave" survenu dans une salle de concerts à Manchester, dans l'ouest de l'Angleterre, sans plus de précision sur les causes de l'incident.

"Les services de secours répondent actuellement à des informations selon lesquelles il y aurait eu une explosion", a indiqué la police dans un communiqué sur son compte Twitter, en appelant la population à éviter la zone.Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de panique à l'intérieur de la salle de concerts Arena, où se produisait la chanteuse américaine Ariana Grande.

Plusieurs témoins cités par les médias britanniques ont affirmé avoir entendu une forte explosion lundi peu avant 22h00 GMT...

