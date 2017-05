Israël envisage de proposer à Trump de bâtir une île artificielle à Gaza (Pars Today)

Yisrael Katz, ministre israélien du renseignement et des Transports, a l’intention de proposer au président américain, Donald Trump la création d’une île artificielle devant les côtes de la Bande de Gaza.

Cette proposition sera faite lors de la visite prévue fin mai d’une délégation américaine en Israël. Selon la deuxième chaîne israélienne, cette proposition sera acceptée par Trump parce qu’il veut reprendre le processus de paix entre les Palestiniens et les Israéliens, et qu’il veut écouter toutes les suggestions pouvant relancer ce processus.

Cette chaîne a aussi prétendu que la création de cette île artificielle pourra contribuer à la reprise des négociations entre les deux parties.

Une délégation américaine est arrivée vendredi à Tel-Aviv pour préparer la visite, car Israël veut éviter toute mauvaise surprise, ou déclaration inappropriée de Trump durant la visite.

Cette proposition est soutenue par Netanyahu et les services de sécurité israéliens.Le plan comprend notamment la construction d’un aéroport et d’un port sous la surveillance de la sécurité israélienne et internationale.

Trump a déjà rencontré, en février dernier, Netanyahu à la Maison Blanche.