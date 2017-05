Le réactionnaire et souverainiste Jacques Myard pour sa candidature aux législatives de juin 2017 a critiqué la nouvelle ministre des Armées dans son tract de campagne :



« Sylvie Goulard me confiait dans notre parcours commun au ministère des Affaires étrangères ‘Je ne me sens pas française’ et c’est cette personne qui est placée au ministère de la Défense rebaptisé ministère des Armées, ça promet ! »