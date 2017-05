Jean Louis Borloo soutient Macron, faute d’électrifier l’Afrique (Mondafrique)

Brillan

t élève du grand Edgar Faure, l’ancien président du conseil de la IV eme République et ministre des Universités de la Veme République, pour qui ce n’était pas les girouettes qui tournaient mais le vent, Jean Louis Borloo attendait son heure pour prendre une nouvelle direction avec le talent et l’enthousiasme qu’on lui connaît.

Certes, Jean-Louis l’Africain, malgré ses qualités de propagandiste, n’aura guère fait avancer la cause de l’électrification de l’Afrique. Exit le mauvais numéro de bateleur qu’il nous jouait ces dernières années avec la bénédiction de Hollande. La collaboration de Dupont-Aignan avec le Front national a fourni l’occasion à Jean-Louis Borloo d’un retour à la politique « pour deux à trois ans », aux cotés d’Emmanuel Macron, vainqueur probable de la Présidentielle. Ce qu’il vient d’annoncer dans le Journal du Dimanche (JDD).



Adios l’Afrique !

Ce vrai républicain, toujours très inventif dans le débat d’idées et constant dans son attachement aux territoires et aux banlieues, conserve une place particulière et utile sur la scène politique française.

L’ancien ministre de Chirac et de Sarkozy aura été l’un des mieux placés pour connaître le narcissisme aigu et l’obstination inébranlable de François Fillon qui l’avait dénigré, en 2010, alors qu’il était pressenti pour le remplacer au poste de Premier ministre.

Boules puantes.

Comme Juppé, pour la primaire, Jean Louis Borloo avait alors subi les « boules puantes » des fillonnistes les plus radicalisés. Pour la présidentielle de 2017, Jean-Louis Borloo a donc naturellement refusé de prendre publiquement partie pour Fillon, tout en ne ménageant pas ses critiques comme la fameuse réflexion qu’on lui a prêtée » Fillon va finir à Fleury », mollement démentie par ses proches.