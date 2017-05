Dans une interview à la chaîne d'informations Russia Today, le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange a déclaré que la CIA avait armé des terroristes et soutenu des dictatures.

« La CIA est l'agence de renseignement la plus dangereuse et la plus incompétente au monde. Elle a armé des terroristes, détruit des démocraties, instauré et soutenu des régimes dictatoriaux à travers le monde », a-t-il déclaré à l'antenne de RT.