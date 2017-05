L’Algérie demande à l’Égypte d’arrêter ses frappes en Libye (Middle East Eye.net)

Il n'est pas possible dans l'immédiat de vérifier ce bilan de source médicale ou indépendante. Le dernier bilan fourni vendredi soir par le ministère de la Santé faisait état de 28 morts et plus de 100 blessés, sans préciser qui étaient les victimes.

Les forces pro-GNA ont annoncé sur leurs pages Facebook avoir vaincu leurs rivaux et maintenu leurs positions dans la capitale. Elles ont même pu prendre le contrôle de la prison où étaient détenus les principaux dirigeants de l'ancien régime, comme le dernier Premier ministre de Mouammar Kadhafi, Baghdadi al-Mahmoudi, et l'ex-chef des services de renseignements, Abdallah Senoussi.

Samedi, alors que l'aviation loyale à Khalifa Haftar, a annoncé avoir participé aux frappes aériennes menées par l'Égypte en Libye, le gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli et appuyé par la communauté internationale a pourtant dénoncé les raids égyptiens à Derna comme une « atteinte contre la souveraineté » du pays.

Depuis jeudi, les forces de Haftar ont aussi pris le contrôle de la base de Tamenhent dans le sud, où mi-avril, l’Armée nationale libyenne avaient frontalement attaqué les forces armées soutenant le GNA.