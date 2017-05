L'Allemagne va construire des centres au Maroc pour expulser des migrants mineurs (AHT)

Selon Die Tageszeitung, des centres visant à accueillir des migrants mineurs pourraient être conçus prochainement par l'Allemagne. Chacun des deux premiers centres aurait la capacité d'héberger jusqu'à 100 réfugiés mineurs et leur fournirait des soins médicaux nécessaires, ainsi que la possibilité d'effectuer des études et un peu de formation professionnelle, selon un document de programme de la BAMF qui a fuité décrivant les aspects divers du projet.



Selon Die Tageszeitung, le projet est toujours dans "ses phases précoces" de développement, mais la construction des centres est planifiée pour commencer au plus tard en 2017. Le projet restera dans "une phase de test" jusqu'en 2020. La construction et la maintenance de chaque centre coûteront 960,000 € par an aux contribuables allemands 960,000 €.

L'agence de migration allemande planifie aussi de trouver certaines "ONGs appropriées" pour diriger les deux centres marocains, qui développeraient "des plans d'aide individuels" pour chaque réfugié mineur envoyé dans ces installations en coopération avec le BAMF.



Il est prévu aussi à ce que les centres acceptent des mineurs marocains sans abri pour "leur donner une occasion de rester au Maroc et d'empêcher une immigration illégale potentielle en Europe." Les demandeurs d'asile mineurs non-accompagnés qui veulent quitter l'Allemagne volontairement seraient aussi envoyés dans ces centres.

En même temps, les détails quant aux critères d'expulsion des réfugiés mineurs non-accompagnés de l'Allemagne dans ces centres restent peu clairs.



Les délits particuliers qui inciteraient les services de l'immigration de l'Allemagne à expulser des migrants mineurs sont encore inconnus et on ne sait pas si dans certains cas ce serait une forme de punition...



Source :

- AHT Germany to Build Centers in Morocco to Deport Underage Refugees - Report