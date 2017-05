L'ambassade étatsunienne restera à Tel Aviv (AHT)

L'ambassade des Etats-Unis ne sera pas déplacée de Tel Aviv à Jérusalem avant qu'un accord de paix entre Israël et la Palestine ne soit atteint. Après avoir parlé aux leaders arabes, le président étatsunien Donald Trump et son secrétaire d'État Rex Tillerson ont finalement compris l'importance d'un tel mouvement. Ce serait un délit non seulement pour le monde arabe, mais aussi pour les relations internationales, le droit international et les Etats-Unis en particulier. Promettre quelque chose durant la campagne électorale est une chose, agir en tant que président étatsunien en est une autre...

Source:

- American Herald Tribune The US Embassy will Stay in Tel Aviv