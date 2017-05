L'assassin de l'Hyper Cacher était armé par un indic de la gendarmerie française (Canard enchaîné)

C'est un loupé dramatique : la gendarmerie connaissait et utilisait comme indic le fournisseur des armes du tueur de l'Hyper Cacher de Vincennes. A l'issue d'une enquête sur un trafic, deux juges d'instruction lilloises en sont convaincues. Dans une ordonnance datée du 17 mai, elles écrivent avoir "établi un lien formel" entre Amedy Coulibaly et Claude Hermant, un ex-barbouze d'extrême droite reconverti dans le trafic d'armes et... la gérance d'une friterie audacieusement baptisée "La Frite rit". Jaune ?



L'ordonnance, qui renvoie devant le tribunal correctionnel une dizaine de personnes, ne tourne pas autour du pot : "Cinq des armes achetées par Claude Hermant via la société AFG ont été utilisées par Amedy Coulibaly pour la commission des attentats de janvier 2015."...



Lire la suite dans le Canard enchaîné.