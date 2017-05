Chalres Michel. (c) Remo Casili Reuters.

Des courriers électroniques qui ont fuité révèlent que la délégation belge a reçu des instructions à l'avance pour voter pour la nomination de l'Arabie Saoudite à la Commission de l'ONU sur les droits des femmes et pour s'assurer que son soutien était connu des Saoudiens, selon UN Watch Report...

Source :

- Russia Today Belgium urged diplomats to vote for Saudi Arabia in UN women’s rights commission