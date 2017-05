La CIA a une longue histoire de facilitation de meurtres de dirigeants dans le monde (The Guardian)

La CIA a depuis 1945 réussi à destituer ou tuer une série de leaders dans le monde entier.



Une des plus tristement célèbre opération de la C.I.A. visant à tuer des leaders mondiaux fut celui visant le dernier président cubain, Fidel Castro. Les tentatives sont allées du sniper isolé aux complots dignes de films d'espionnage, comme les célèbres cigares explosifs ou un costume de plongée sous-marine imprégné de poison...

Source :

- The Guardian The CIA has a Long History of Helping to Kill Leaders Around the World