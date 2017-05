La France plus endettée qu'on ne le pensait en 2016 (Les Echos)

L'Insee revoir légèrement à la hausse le poids de la dette par rapport au PIB en 2016. Croissance et déficit restent inchangés par rapport aux estimations publiées fin mars.

Certains y verront simplement l'épaisseur du trait tant les niveaux en jeux sont déjà élevés. Mais assurément ce n'est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement que doit former le tout nouveau Premier ministre, Edouard Philippe.

Selon les chiffres publiés ce mardi par l'Insee , et qui concerne la traditionnelle mise à jour des données sur les années précédentes (2014 à 2016 dans ce cas de figure), si la croissance et le déficit public de l'année 2016 sont conformes aux chiffres déjà rendus publics, par contre la dette du pays s'avère un peu plus forte que ce qu'annonçaient les précédentes estimations publiées le 24 mars dernier : elle a atteint 96,3% du PIB l'an passé soit un petit peu plus que les 96% annoncés lors de la précédente estimation...

