Présentation de l’ouvrage (4ème de couverture)

Thomas Sankara reste une figure révolutionnaire de premier plan pour la jeunesse africaine en lutte. Durant son passage bref mais fulgurant à la tête du Burkina Faso, interrompu par son assassinat en 1987, le jeune officier a marqué l’histoire de son pays et de l’Afrique, ainsi que la mémoire des luttes anti-impérialistes.

On trouvera dans ce recueil, outre les principaux discours de Thomas Sankara, des discours inédits. En plus de faire des bilans réguliers de la révolution, il aborde les thèmes qui lui étaient chers : le néocolonialisme, la libération des femmes, la lutte contre la dette, l’utilisation de la langue française, la défense de l’environnement, le mouvement des non-alignés.

Enfin, trois textes viennent mettre ces discours en perspective : une biographie de Thomas Sankara, la présentation de son projet, et la synthèse de ce qu’on sait sur son assassinat. Un ouvrage complet permettant d’avoir une connaissance approfondie de cette expérience révolutionnaire inédite et de son leader Thomas Sankara.

De nombreuses photos en noir et blanc viennent illustrer l’ouvrage.

Les discours sont présentés par Bruno Jaffré, spécialiste de Thomas Sankara et de la révolution burkinabè. Il est notamment l’auteur de Biographie de Thomas Sankara. La patrie ou la mort… (L’Harmattan, 2007) et anime l’équipe du site du site thomassankara.net.

La préface est de Ra-Sablga Seydou Ouedraogo, économiste spécialisé dans l’économie bancaire et les stratégies de développement. Il est le directeur exécutif de l’Institut de recherche indépendant Free Afrik qu’il a créé au Burkina Faso. Il est devenu pendant la transition un des leaders les plus en vue de la société civile burkinabè.

Présentation de Bruno Jaffré

Bruno Jaffré a rencontré Thomas Sankara quelques jours avant qu’il ne devienne le dirigeant de la Haute Volta, le 4 août 1983, qu’il rebaptisera, un an après, le Burkina Faso (le pays des hommes intègres).

Il n’a depuis cessé de s’intéresser à ce pays, de recueillir documents et témoignages et a publié plusieurs ouvrages. Il anime aujourd’hui l’équipe du site http://thomassankara.net, et la campagne « Justice pour Thomas Sankara justice pour l’Afrique« . Il est militant de l’association SURVIE et collabore à son mensuel Billets d’Afrique.

Il tient un blog sur médiapart https://blogs.mediapart.fr/bruno-jaffre où il écrit régulièrement des articles sur l’évolution de la situation politique du Burkina Faso, mais aussi sur l’évolution de l’affaire Sankara. Il est aujourd’hui régulièrement sollicité par les médias qui le qualifient désormais volontiers de « biographe de Thomas Sankara« , d' »historien de la révolution burkinabè » ou de « spécialiste du Burkina Faso« .

Bruno Jaffré a publié ou collaboré:

Biographie de Thomas Sankara , l’Harmattan 1997, 268 pages

, l’Harmattan 1997, 268 pages Burkina Faso : Les Années Sankara de la Révolution à la Rectification , l’Harmattan, 1989,

, l’Harmattan, 1989, Les télécommunications : Entre bien public et marchandise , Editions Charles Leopold Mayer, 2005, 378 pages (ouvrage collectif, coordonné par Djilali Benamrane, Bruno Jaffré et François-Xavier Verschave)

, Editions Charles Leopold Mayer, 2005, 378 pages (ouvrage collectif, coordonné par Djilali Benamrane, Bruno Jaffré et François-Xavier Verschave) Biographie de Thomas Sankara, La patrie ou la mort… édition revue et augmentée, l’Harmattan, 2007, 346 pages

édition revue et augmentée, l’Harmattan, 2007, 346 pages Redécouvrir Thomas Sankara, martyr de la liberté, ouvrage collectif coordonné par Ndongo Sylla, Edition AfricAvenir / Exchange & Dialogue, 2012, 360 pages

Thomas Sankara, recueil de Texte présenté par Bruno Jaffré, Éditions du CETIM, 2014, 96 pages

Bruno Jaffré, Éditions du CETIM, 2014, 96 pages Thomas Sankara die Ideen sterben nicht, Africavenir, 2015, 272 pages

Table des matières

Préface Ra-Sablga Seydou Ouedraogo p. 7

Thomas Sankara n’a pas dit son dernier mot Bruno Jaffré 13

Biographie de Thomas Sankara Bruno Jaffré 15

Précurseur des luttes d’aujourd’hui Bruno Jaffré 21 Discours

Ne pas tenir le peuple en respect, mais réserver tout le respect au peuple 33

Barrer à la route à toutes les forces qui ont l’ambition d’aligner d’autres peuples 43

Qui sont les ennemis du peuple ? 55

Jeunesse de haute-volta mobilisez-vous ! 69

Discours d’orientation politique 77

Désormais rien ne pourra empêcher le peuple de rendre son verdict 109

Nul ne peut rien contre un peuple mobilisé 121

Le peuple concevra ses besoins économiques 139

La liberté se conquiert 153

Pour 1985, le logement est déclaré gratuit 173

La lutte contre le désert ne peut se dissocier de la lutte anti-impérialiste 179

Susciter l’homme de la liberté contre l’homme du destin 197

Ne pas se laisser entraÎner dans des combats inutiles 217

Pour la transformation radicale et totale de l’école 231

Le français doit accepter les autres langues 239

La CEAO ne saurait avoir la corpulence de l’abondance lorsque ses géniteurs ont la maigreur de l’austérité 245 L’abus de pouvoir doit être étranger aux CDR 257

Les peuples noirs doivent assumer leur propre histoire et contribuer à la civilisation de l’universel 281

Développement prêt-à-porter : non ! développement sur mesure : oui ! 289

Appel de gaoua sur la qualité de l’enseignement 305

Thomas Sankara s’adresse à François Mitterrand 327

Nous voulons un Burkina Faso de bonheur et d’abondance 339

Déclaration des biens de Thomas Sankara 345

La libération de la femme une exigence du futur 353

Un front uni contre la dette 387

Nous préférons un pas avec le peuple que dix pas sans le peuple 397

Nous avons besoin d’un peuple de convaincus, plutôt qu’un peuple de vaincus 413

Ne pas permettre à quelques individus de se jouer de tout un peuple 431 Vers la vérité et la justice sur l’assassinat de Thomas Sankara ? Bruno Jaffré 441 Chronologie 451

Bibliographie 471

Index et sigles des organisations 475

Avant propos

Thomas Sankara n’a pas dit son dernier mot

Bruno Jaffré

Il existe déjà plusieurs éditions présentant des discours de Thomas Sankara. Le présent livre se veut quelque peu différent. En premier lieu, plusieurs discours ne figurent pas dans les ouvrages précédents, quelques-uns sont même restés jusqu’ici inédits, dont certains très

importants. Ensuite, il doit permettre une approche globale de la pensée de Thomas Sankara, aussi bien dans son évolution dans le temps que dans la confrontation de ce qu’il dit avec la réalité. Les discours ne sont que des discours, la retranscription d’une pensée, d’un projet. On entend souvent dire que Thomas Sankara faisait ce qu’il disait. Confronter la pensée exprimée dans les discours à la réalité, comparer le projet aux réalisations, sont des objectifs majeurs de cet ouvrage.

L’idée de ce livre est à porter au crédit de la Fondation Africavenir, une fondation allemande, proche de la Fondation Rosa Luxemburg. Il s’agissait de faire connaître la pensée de Thomas Sankara à travers ses discours, la rendre accessible à la population allemande. Un ouvrage a

vu le jour, publié en 2016. Nous avons jugé utile et opportun de reproduire ce travail pour les francophones.

L’apport principal en regard des autres recueils de discours consiste en la présentation de chaque discours dans son contexte avec, pour chacun, une introduction spécifique. Une démarche qui permet en effet de mieux en saisir la profondeur, mais aussi le mouvement. Les éditions précédentes, toutes issues de la même source, s’en tiennent à des présentations

générales de la révolution, quand elles existent.

La présente édition est très largement augmentée par rapport à l’édition allemande. Pourtant, nous sommes encore loin d’une édition des oeuvres complètes de Thomas Sankara. Un tel projet existe à l’initiative d’un jeune burkinabè, Daouda Coulibaly. Ne reste qu’à trouver un éditeur et des subventions pour que ce livre soit financièrement accessible !

L’insurrection burkinabè de 2014 qui a chassé Blaise Compaoré a créé une situation nouvelle. Paradoxalement, si elle devrait permettre d’accéder à de nouveaux documents, en tout cas nous l’espérons, elle laisse aussi l’opportunité à certains idéologues de tenter de banaliser la pensée de Thomas Sankara, et d’en réduire sa portée rebelle et révolutionnaire. D’où l’importance de revenir à ses textes originaux et de s’efforcer d’en saisir, au mieux, la portée et l’actualité.

La diversité des sujets évoqués et l’évolution dans le temps de la pensée ont présidé aux choix des discours. Ainsi, pour la première fois, sont présentés ici tous les discours prononcés à l’occasion des anniversaires de la révolution, la plupart de ceux de la nouvelle année, dans lesquels Thomas Sankara fait le point de ce qui a été réalisé, des difficultés rencontrées et des objectifs fixés pour l’année à venir.

Nous avons rassemblé aussi les principaux discours abordant les thèmes chers à Thomas Sankara, la libération des femmes, la lutte contre la dette, l’utilisation de la langue française, la défense de l’environnement, la justice, le mouvement des non-alignés, les Comités de défense de la révolution (CDR), la justice populaire. On trouvera également le fameux discours à l’ONU où il s’affirme comme porte-parole de tous les opprimés.

Le discours d’orientation politique figure en bonne place. Prononcé peu après la prise du pouvoir, il annonce le programme du Conseil national de la révolution (CNR). Mais il analyse la société et ses contradictions et permet de mieux comprendre les enjeux de la révolution. Si

Thomas Sankara n’en est pas formellement l’auteur, il l’a validé au fur et à mesure de son avancement, d’où sa place au sein de cet ouvrage.

Les discours prononcé fin 1987 viennent compléter cet ouvrage en donnant à comprendre les contradictions de la fin de la révolution et les efforts de Thomas Sankara pour les dépasser.

Enfin trois textes, une biographie de Thomas Sankara, une présentation de son projet et une synthèse de ce qu’on sait sur son assassinat donnent des compléments au lecteur permettant, nous l’espérons, d’avoir une connaissance approfondie de cette expérience révolutionnaire inédite et du rôle qu’y a joué son leader Thomas Sankara.