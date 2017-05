Six ans après que les États-Unis aient aidé " les rebelles modérés" à renverser Muammar Kadhafi, la Libye a perdu l'un des trains de vie les plus riches d'Afrique pour plonger dans un Etat failli. L'esclavage sexuel y est effréné, le commerce des armes illégales a proliféré...

Source :

- Mintpress News Libya Plunged Into Failed State After US invasion