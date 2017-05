La "mise en garde" d'Emmanuel Macron à Nicolas Sarkozy sur les rumeurs (Closermag.fr)

Le nouveau président de la République Emmanuel Macron, qui a remporté haut la main le scrutin à deux tours face à la candidate du Front National Marine Le Pen dimanche 7 mai, a dû faire face à de nombreuses boules puantes qui ont été distillées par ses adversaires durant sa campagne... Parmi les plus persistantes, une revient notamment en boucle : celle de sa supposée double vie avec Mathieu Galet, le président de Radio France, et de son homosexualité qui serait dissimulée. Des attaques insupportables pour Emmanuel Macron, qui a, dès le début, cherché d'où pouvaient bien venir ces rumeurs.

Dans les colonnes du Point, en kiosque exceptionnellement lundi 8 mai, on apprend que le 7 juillet 2016, soit sept mois avant d'avoir publiquement et fermement démenti ces bruits de couloirs, le futur chef de l'Etat était parfaitement au courant de ce qu'il se disait sur lui. Alors que toute la classe politique rend hommage au socialiste et ancien ministre Michel Rocard sur le pavé des Invalides, un bref aparté voit Emmanuel Macron, alors ministre de l'Economie de François Hollande depuis 2014, et Nicolas Sarkozy, l'ex-président de la République réunis... et pas vraiment pour parler du beau temps ou pour s'adresser des félicitations mutuelles : en effet, le leader d'En marche adressera à ce moment-là une mise en garde au mari de Carla Bruni : "Je sais qu'un de vos proches répand des rumeurs sur ma vie privée" . Nicolas Sarkozy niera farouchement, (...)



