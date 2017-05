La Républicaine Tulsi Gabbard condamne la nouvelle vente d'armes US à l'Arabie saoudite (ICH)

La Républicaine Tulsi Gabbard a condamné le nouveau contrat d'armement de 460 milliards de dollars de l'administration Trump avec le Royaume saoudien dont 110 de milliards de dollars immédiatement et 350 milliards de dollars pendant les 10 années à venir malgré des rapports dévastateurs sur les violations des droits de l'homme par l'Arabie saoudite à l'intérieur et à l'étranger et une longue histoire d'assistance aux organisations terroristes qui menacent les Etatsuniens. L'Arabie Saoudite est le plus grand sponsor du monde et le propagateur de l'extrémisme wahhabite, l'idéologie Salafiste qui alimente les groupes terroristes comme l'Etat islamique et al Qaïda. Basé sur l'histoire de l'Arabie Saoudite et sur ses antécédents, il y a une probabilité significative que ces armes seront utilisées contre des civils innocents ou finiront dans les mains des groupes terroristes...

Source :

- ICH Rep. Tulsi Gabbard Condemns New U.S. Arms Sale to Saudi Arabia