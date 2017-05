[Vidéos] La vérité au sujet de l’assassinat de Seth Rich & du scandale des fuites du DNC vers Wikileaks… devient officielle ! (Chronique de la Vieille République)

Dans ce monceau de désinformation hystérique des médias américains transpirant directement contre le Président des États-Unis : « Destitution de Trump? L’hystérie Démocrate devient de la pure agitation propagandaire… » – CVR, 17 mai 2017). « Comey memo says trump asked him to end flynn investigation [Le mémo de Comey dit que Trump lui a demandé de mettre fin aux investigations sur Flynn] » (NYT, 16 mai 2017) « Trump revealed highly classified information to Russian foreign minister and ambassador » (Washington Post, 15 mai 2017) …il faut comprendre ceci comme un écran de fumée pour occulter une affaire qui est totalement ignorée : la vérité éclate au sujet de l’assassinat de Seth Rich & du scandale des fuites du DNC vers Wikileak. « Full Show – Washington Post Ignores New Explosive Details On Seth Rich Murder [Le Washington Post ignore des détails nouveaux explosifs sur le meurtre de Seth Rich] » (Infowars, 05/16/2017)

Le 10 juillet 2016, le membre du Congrès National Démocrate [Democratic National Committee – DNC] était tué de deux balles près de son domicile au nord-ouest de Washington, dans la banlieue de Washington. En août 2016, le fondateur de WikiLeaks Julian Assange avait fortement laissé entendre que Seth Rich était la source des fuites d’e-mails provenant du Comité National Démocrate [Democratic National Committee]. Des rapports récents donnés par investigateur/détective privé Rod Wheeler et surtout par Fox News, ont réactivé un intérêt significatif pour ses investigations concernant la mort de Seth Rich. Seth Rich, membre du Congrès National Démocrate, avait fait fuité un grand nombre de données et d’e-mails internes provenant du CND . La raison ? Pas d’autre choix face à la corruption sein de la Fondation Clinton et surtout du trucage qui avait permis à Hillary Clinton de remporter l’investiture Démocrate contre Bernice Sanders. Voilà la raison de son assassinat commandité sans aucun doute par type de campagne d’Hillary Clinton ou par ses “parrains“, afin d’enrayer la destruction du CND et par ces fuites. Le courage a donc été assassiné, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Voir ici Zeroedge : « Murdered DNC Staffer Seth Rich Was In Contact With Wikileaks Says Former DC Homicide Detective [le membre du CND Seth Rich était en contact avec WikiLeaks, dit un ancien détective privé en homicide de Washington]» (Zerohedge, 16-5-17) « Murdered DNC Staffer Seth Rich Shared 44,053 Democrat Emails With WikiLeaks: Report [le membre du CND Seth Rich a partagé 44.053 e-mails du parti Démocrate avec WikiLeaks : rapport]» (Zerohedge, 16-5-17) « Was DNC staffer Seth Rich in contact with WikiLeaks? [Le membre du DNC Seth Rich était-il en contact avec WikiLeaks ?] » L’ancien détective spécialisé en homicide de Washington D.C. Rod Wheeler, au sujet de la collusion alléguée entre WikiLeaks et le membre du CND

« The Truth About Seth Rich & The DNC⁄Wikileaks Scandal [Stefan Molyneux sur la vérité au sujet de Seth Rich et du scandale DNC⁄Wikileaks »

« WHO KILLED SETH RICH? NEW EVIDENCE EMERGES AS INVESTIGATION INTENSIFIES [qui a tué Seth Rich ? De nouveaux éléments de preuve émergents tandis que les investigations s’intensifient] » D’après une nouvelle entrevue, l’envoyé de WikiLeaks et ancien ambassadeur britannique Craig Murray, a déclaré qu’il avait personnellement filé aux États-Unis, et s’était vu transmettre à la fois les e-mails du CND est et les e-mails de [John] Podesta. Murray a dit au Daily Mail que les e-mails provenaient d’une source au sein [insider] du CND, disposant d’un accès légal à ces e-mails, et qui avait connaissance de la corruption existante au sein de la Fondation Clinton , et qui avait délibérément fait fuiter les e-mails parce qu’il était frustré du trucage des primaires démocrates au sein du DNC, trucage dirigé contre Bernie Sanders.

« Seth Rich – The Russian Hacking Narrative Has Been Officially Debunked in Mainstream Media – FINALLY [le narratif officiel au sujet de Seth Rich et du piratage des élections par les Russes, ont enfin été discrédités par les médias officiels – ENFIN !] » (The last stand, 16 mai 2017) Il a été largement connu par une large partie de la droite, que Seth Rich a été « mis hors-jeu [taken out] » pour avoir fait FUITER ces informations du CND vers WikiLeaks, après que Bernie Sanders ait été joué [trompé] durant les élections primaires par le corps Hillary Clinton : 1) les Russes n’ont en aucun cas a piraté le CND afin d’influencer les élections. 2) Trump n’a pas eu à entrer en collusion avec Vladimir Poutine. 3) Debbie Wasserman Shultz devrait être démise de ses fonctions [ancienne Directrice du CND], n’est plus aujourd’hui membre du Congrès. 4) Bernie Sanders a en fait été trompé par Hillary. 5) La police a aidé Hillary Clinton en n’enquêtant pas sur la mort de Seth Rich. 6) une dissimulation et collusion massive des médias avec le CND 7) et plus encore… quel narratif suivant a besoin d’être discrédité, à l’allure de ces nouvelles infos ?

« Confirmed: Federal Investigator Seth Rich Leaked 44k To Wikileaks [confirmé: L’Investigateur Fédéral Seth Rich a fait fuiter 44k [d’emails] à Wikileaks] » [Infowars, 16 mai 2017)

« 5/17/17 ROGER STONE (BREAKING) Seth Rich Murder, Wikileaks – Alex Jones Infowars » [Roger Stone sur le meurtre de Seth Rich, Wikileaks, avec Alex Jones d’Infowars].

« Private Investigator: Seth Rich’s Laptop Connected To Wikileaks [détective privé : l’ordinateur portable de Seth Rich était connecté à WikiLeaks]»

Sur Fox News : Un investigateur fédéral [FBI] qui a passé en revue les rapports d’expertise médicale du FBI, ayant été généré dans les 96 heures après le meurtre du membre du CND Seth Rich, ayant détaillé les contenus des ordinateurs de Rich, a déclaré qu’il était en contact avec WikiLeaks par l’entremise de Gavin MacFadyen : un journaliste d’investigation américain à présent décédé, réalisateur de documentaires et directeur de WikiLeaks qui vivait à Londres à cette époque : « J’ai vu et lu les e-mails entre Seth Rich et WikiLeaks » a dit l’enquêteur fédéral a Fox News, confirmant la connexion avec MacFadyen. Il a déclaré que les e-mails sont en possession du FBI, tandis que le cas sensible est entre les mains de la Police de Washington. Cette révélation est cohérente avec les découvertes de Rod Wheeler, un ancien détective privé en homicide de Washington DC et contributeur a Fox News, dont la firme d’investigation privée avait été recrutée par un tiers parti au nom de la famille de Rich afin de tirer l’affaire au clair. Rich fut tué dans le dos au petit matin, mais ne fut pas volé : « Mes investigations sont arrivées à un point montrant qu’il y a eu un certain degré d’échange e-mail entre Seth Rich et WikiLeaks, », a déclaré Wheeler. « Je crois vraiment que les réponses à la question de savoir qui a tué Seth Rich, sont dans son ordinateur détenu par la police de Washington et les quartiers Généraux du FBI » Le 22 juillet, 12 jours après l’assassinat de Rich, WikiLeaks a publié les e-mails internes du CND qui qui ont fait apparaître la conspiration des plus hauts officiels du parti, afin de stopper le Sénateur Bernie Sanders du Vermont , l’empêchant de devenir le nominé présidentiel du parti Démocrate. De cette controverse a résulté la démission de Debbie Wasserman Schultz de la direction du CND. Un certain nombre de soutiens de Sanders avaient ensuite refusé de soutenir la nominée du parti Hillary Clinton, et certains avaient subséquemment formé des groupes pour travailler contre Clinton et le parti Démocrate. Le patron de WikiLeaks Julian Assange a coupé court à l’identification de Rich comme étant la source de ces e-mails, mais a pris le cas avec un intérêt sérieux, et n’a pas dénié avoir travaillé avec Rich. « WikiLeaks a décidé d’offrir une récompense de 20 000 $ pour toute information menant à la condamnation pour le meurtre du membre du CND Seth Rich », a annoncé l’organisation. Un porte-parole de la famille de Rich [Brad Bauman, affilié au Parti Démocrate, connu pour avoir critiqué Trump] a déclaré que Wheeler n’était pas autorisé à parler au nom de la famille, et a qualifié les assertions concernant l’envoi d’e-mail par Seth Rich à WikiLeaks de « non substantielles ». Brad Bauman a déclaré que même si les e-mails mentionnés devaient faire surface, ils ne signifieraient pas forcément que Rich avait aidé WikiLeaks : « Même si demain, un e-mail été trouvé, il n’y a pas assez de preuves pour prouver le une quelconque interaction, car les e-mails peuvent être altérés et nous avons vu que ceux qui sont intéressés à promouvoir des [théories de la] conspiration ne stopperont à aucun prix de le faire », a déclaré Bauman. « Nous sommes une famille qui nous attachons au fait, pas aux fausses preuves qui font fut surface tous les quelques mois afin de remplir le vide et de distraire les forces de sécurité et le public en général, les empêchant de trouver les meurtriers Seth ». Ces déclarations de Brad Bauman correspondent au type d’enfumage de plus éhonté en forme de « contrôle des dommages », réaction typique de tout bon opérateur louche prit publiquement la main dans le pot de confiture… Quelles qu’aient été les activités possibles de Rich, le cas de son meurtre reste un mystère. Deux assaillants ont été enregistrés sur une vidéo de surveillance, pas assez exploitables pour les confondre, lorsque Rich s’est fait tirer dessus deux fois dans le dos, mais n’ont pas volé ni sa valise ni son téléphone portable, ses clés, sa montre, ni son collier d’une valeur de quelque 2000 $. La police devrait considérer tous les angles, a déclaré Wheeler, spécialement à la lumière des déclarations de Assange auprès d’un journaliste de la télévision néerlandaise qui lui avait posé des questions au sujet de Rich. « Je suggère que notre source a pris des risques, et qu’ils sont devenus préoccupés de voir les choses se dérouler comme cela », avait en effet déclaré Assange. Sur Twitter, WikiLeaks a annoncé la récompense mais a précisé que les déclarations d’Assange « ne devraient pas être prises pour impliquer que Seth Rich était bien la source de notre publication », parce que WikiLeaks a pour politique de ne pas publier le nom de ces sources, même après leur mort. Ce sont là des dénégations classiques est nécessaires : judiciairement nécessaire mais surtout nécessaire pour maintenir la crédibilité d’une source publique primaire [“mule“], en l’occurrence WikiLeaks, protégeant ses véritables sources, qui prennent bien souvent des risques comme dans le cas de Seth Rich… C’est là l’indice d’un professionnalisme sérieux de la part de WikiLeaks, de nature à suspecter des liens aux moins indirects avec une frange certainement patriote du Renseignement britannique à notre avis.