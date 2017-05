Le Bénin dit non à un don français d'équipements médicaux usagés (La Tribune Afrique)

Le fait est suffisamment inédit pour être souligné, surtout en Afrique où l'on a l'habitude de dire que la main qui demande n'a pas de prétexte pour dire non à celle qui donne. Le gouvernement du Bénin a refusé un important don français d'équipements médicaux en raison du fait qu'ils sont vétustes.

Le matériel était destiné au Centre hospitalier départemental et universitaire du Borgou et de l'Alibori de Parakou. Les autorités béninoises ont alors poliment, mais avec fermeté, décliné le don. Une décision motivée par le fait que les équipements médicaux en question « sont usagés ». C'est en tout cas ce qu'a expliqué le ministre béninois de la santé publique, Alassane Seidou, aux députés qui ont interpellé le gouvernement sur les raisons de ce refus. « Les équipements qui nous sont proposés par nos partenaires sont des équipements usagés d'un âge moyen se situant entre 10 et 15 ans », a fait savoir le ministre selon les propos rapportés par le quotidien local Nord-Sud. Estimant que le gouvernement a déjà prévu l'achat de tous ces matériels à l'Etat neuf dans le cadre du Programme d'Action du Gouvernement (PAG), Alassane Seidou a tenu à rassurer les parlementaires que l'Etat est en train de tout mettre en œuvre pour renforcer la qualité des prestations sanitaires publiques dans le pays, ce qui reste conditionné par celle des équipements.

« Le gouvernement n'a pas trouvé opportun d'accepter ce matériel qui pourrait entraîner des contre-performances au niveau du diagnostic ». Alassane Seidou, ministre de la santé publique du Bénin...

