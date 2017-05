Le "coup de pression" de Nicolas Sarkozy à François Fillon après sa défaite (Closermag.fr)

François Fillon a décidé de se mettre en retrait de la vie politique après avoir subi un échec lors du premier tour de la présidentielle. Il a été évincé du second tour au profit d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le 24 avril, le candidat de la droite a annoncé à son camp lors du bureau politique des Républicains qu'il ne se lancerait pas dans la campagne pour les législatives au mois de juin. "Je n'ai plus la légitimité pour mener le combat. Je vais redevenir un militant de cœur parmi les autres", a assuré François Fillon.

Ce jour-là, le vainqueur de la primaire de la droite a été beaucoup plus clair sur son avenir proche que la veille dans son QG parisien où il avait réagi à chaud à sa défaite sans cacher à sa plume qu'il était à deux doigts de verser des larmes face à ses supporters. Quelqu'un l'aurait-il incité à ne pas entretenir le doute dans l'esprit des militants des Républicains ? Selon une information de l'hebdomadaire Le Point, François Fillon a bel et bien reçu un coup de fil très direct de la part de Nicolas Sarkozy entre ces deux interventions. "Il lui a mis un coup de pression", a révélé un proche de l'ancien chef de l'Etat...

